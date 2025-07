Votação na Assembleia

Redução de ICMS em até 85% para biogás e biometano é aprovada no ES

A redução prevista vai incidir nas operações de saídas internas das fontes de energia, realizadas por estabelecimentos industriais produtores, destinadas à distribuidora de gás canalizado

A redução prevista vai incidir nas operações de saídas internas de biogás e biometano, realizadas pelos estabelecimentos industriais produtores, destinadas à distribuidora de gás canalizado, desde que ambos estejam estabelecidos no Estado. A estimativa do governo estadual de renúncia de receitas com a medida é de R$ 87 mil para 2025, R$ 92 mil para 2026 e R$ 98 mil para 2027.>