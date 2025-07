Durante visita ao ES

No ES, Lula culpa governo Bolsonaro por fraude no INSS e defende fim da jornada 6x1

Presidente garante que todos os aposentados que tiveram descontos irregulares na folha do INSS receberão o pagamento integral do valor a partir do próximo dia 24

Publicado em 11 de julho de 2025 às 14:58

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa durante visita a Linhares (ES) Crédito: Ricardo Medeiros

“Hoje de manhã eu já gravei um vídeo anunciando aos aposentados que foram roubados pela quadrilha montada pelo governo passado. Todos os aposentados que tiveram descontos sem autorização e que foram roubados a partir de hoje podem começar a saber que no dia 24 vão receber tudo o que foi roubado com correção”, afirmou o presidente. >

O presidente orientou ainda que os aposentados entrem em contato com o INSS, por meio de aplicativo no celular, a partir desta sexta-feira (11) para garantir o recebimento dos recursos.>

Jornada de trabalho

Ainda durante seu discurso em Linhares, o presidente afirmou que vai começar a trabalhar pelo fim da jornada de trabalho 6x1 no país. A mudança é tema de um projeto no Congresso, mas segue parado. >

>

“Nós queremos convocar os empresários brasileiros, os sindicalistas brasileiros e os trabalhadores, porque a humanidade quer ter uma outra jornada de trabalho, mais flexível. As pessoas querem ficar mais em casa, cuidar mais da família. A gente já não aguenta mais levantar 5 horas da manhã, depois voltar 7 horas da noite”, afirmou Lula.>

O presidente destacou que vai levantar a discussão porque a juventude não quer mais isso. Por isso, o governo pretende dialogar com universidades e organizações, usando ideias da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para formular um novo modelo.>

“ É importante que trate de pesquisa, vamos utilizar a universidade, a OIT, e vamos tentar apresentar uma nova forma de trabalhar neste país para que a gente possa garantir mais mobilidade para as pessoas”, completou Lula.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta