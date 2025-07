Transmissão ao vivo

Assista ao vivo à visita do presidente Lula ao ES

No evento desta sexta-feira (11), será celebrada a transferência de renda de R$ 3,7 bilhões para cerca de 22 mil pescadores e 13,5 mil agricultores do Espírito Santo e de Minas Gerais, ao longo de quatro anos

O presidente Lula (PT) participa, nesta sexta-feira (11), de mais uma ação que integra o Novo Acordo do Rio Doce, voltado à reparação socioeconômica das populações atingidas pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana (MG). A cerimônia de anúncio do início dos pagamentos do Programa de Transferência de Renda (PTR) para agricultores familiares e pescadores ocorre em Linhares, no Espírito Santo, a partir das 10h. Assista ao vivo acima. >