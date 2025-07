Evento sobre Rio Doce

'Eu é que deveria taxar ele', diz Lula sobre Trump em visita ao ES

Presidente brasileiro reforçou que balança comercial é superavitária para os Estados Unidos e que é o Brasil que deveria aplicar a taxação aos americanos

Em visita a Linhares , no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT ) voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. O petista afirmou que a balança comercial é superavitária para os norte-americanos e que é o Brasil que deveria aplicar a taxação. "Eu é que deveria taxar ele", declarou Lula.>

O chefe do Executivo brasileiro chamou Trump de desinformado e reafirmou que, se não houver acordo na Organização Mundial do Comércio (OMC), vai estabelecer a reciprocidade nas taxas de importação. Em carta pública na última quarta-feira (9) em que anunciou as medidas, o norte-americano acusou o Brasil de caça às bruxas devido ao julgamento de Jair Bolsonaro.>