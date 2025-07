11 municípios

Lama do Rio Doce: veja beneficiados do agro e da pesca por cidade do ES

O valor será de um salário mínimo e meio mensal (o equivalente a R$ 2.277 atualmente) por atingido, por até 36 meses, e um salário mínimo mensal (R$ 1.518) por mais 12 meses

Publicado em 10 de julho de 2025 às 19:52

Foz do Rio Doce, em Regência, foi atingida pela lama do rompimento de barragem, em 2015 Crédito: CBH Doce/ Divulgação

O governo federal começou, nesta quinta-feira (10), a realizar os primeiros pagamentos dos Programas de Transferência de Renda a pescadores artesanais profissionais e agricultores familiares atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido há quase 10 anos.>

No Espírito Santo, mais de 21 mil pescadores artesanais vão receber os valores, além de 4.793 agricultores. No total, serão beneficiados 22 mil pescadores e 13,5 mil agricultores, em municípios do Estado capixaba e de Minas Gerais. Pelo Novo Acordo Rio Doce, serão destinados R$ 3,7 bilhões aos programas ao longo de até 48 meses.>

O benefício se aplica a atingidos que residam em um dos municípios listados no Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce. No Espírito Santo são:

Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus, Serra e Sooretama. >

>

Os ministros da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; e da Pesca e Aquicultura, André de Paula, chegaram ao município, um dia antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles concederam uma entrevista coletiva, quando deram mais detalhes sobre os pagamentos: entre eles o número de pessoas que vão receber o benefício por cidade. >

Número de pescadores beneficiados no ES, por cidade:>

Aracruz: 3.446

Baixo Guandu: 480

Colatina: 493

Conceição da Barra: 3.447

Fundão: 134

Linhares: 5.696

Marilândia: 22

São Mateus: 4.364

Serra: 2.564

Sooretama: 361

Total: 21.007

>

Número de agricultores familiares, por cidade:

>

Aracruz: 152

Baixo Guandu: 343

Colatina: 1.875

Fundão: 29

Linhares: 1692

Marilândia: 698

Sooretama: 4

Total: 4.793 >

Ministro Paulo Teixeira apresenta o cartão que todos os beneficiários vão utilizar para fazer os saques Crédito: Douglas Abreu

"Esse processo de pagamento já se iniciou. Em quatro anos, nos três primeiros de um salário mínimo e meio e no último ano de um salário mínimo para reparar esses pescadores e agricultores atingidos diretamente pela tragédia. O instrumento de operacionalização disso é a Caixa Econômica Federal, que está dando prioridade para que o acordo seja executado", disse Macêdo. >

Lama no Rio Doce: pagamento a 21 mil pescadores do ES começa nesta quinta (10)

O programa prevê a transferência de renda por quatro anos, com a destinação de R$ 3,7 bilhões. O valor será de um salário mínimo e meio mensal (o equivalente a R$ 2.277 atualmente) por atingido, por até 36 meses, e um salário mínimo mensal (R$ 1.518) por mais 12 meses. >

O PTR-Rural, destinado a agricultores familiares, será administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), por meio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), e o PTR-Pesca, pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).>

O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. O banco vai utilizar o App Benefícios Sociais e o Portal Cidadão como canais para consulta de pagamento. >

Segundo a Caixa, os créditos serão realizados em conta poupança no Caixa Tem, pela qual é possível pagar contas, efetuar transferências, pagar na maquininha e realizar compras com o cartão de débito virtual. Os pescadores e agricultores terão direito ao cartão de débito físico, com identificação visual do Novo Acordo Rio Doce, disponível nas agências da Caixa nos municípios atendidos pela ação.>

Quem tem direito

Têm direito ao PTR-Pesca pescadores artesanais que possuíam inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) ou eram portadores de protocolo de requerimento de registro inicial solicitados no sistema até 30 de setembro de 2024 e que residam em um dos 48 municípios listados no anexo 4 do Acordo.>

O PTR-Rural contempla 49 municípios, englobando, além dos agricultores e aquicultores familiares, os assentados de projetos da reforma agrária, inclusive ilheiros (famílias que utilizam as ilhas ao longo do rio Doce como locais de moradia, produção de alimentos e criação de animais, de geração a geração) que tinham atividades econômicas em propriedades rurais no território, em 30 de setembro de 2024:>

até 5 km de distância do centro da calha do Rio Gualaxo do Norte (MG)

até 5 km de distância do Rio Carmo e do Rio Doce (MG)

no trecho correspondente entre Baixo Guandu até o distrito de Farias, em Linhares (ES);

localizados na mancha de inundação a partir do Distrito de Farias até a Foz do Rio Doce. >

Para acessar o programa, é necessário possuir inscrição ativa no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ou Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) válida até 6 de março de 2025. >

O ministro Paulo Teixeira afirmou que quem é agricultor e acredita que tem o direito a receber o benefício, mas não foi incluído na lista pode enviar um e-mail para o endereço ([email protected]). Disse também que será criada um mecanismo para analisar cada caso. >

“Aqueles agricultores que, por ventura, não encontrem seus nomes e entendam que tenham esse benefício, podem enviar um e-mail para ter esse esclarecimento. Estará sendo criada uma Câmara Recursal para estudar caso a caso, para aqueles que ficaram de fora, para equacionar as possíveis falhas”, disse.>

