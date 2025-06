Tragédia de Mariana

Lama no Rio Doce: tribunal em Londres discute indenização às vítimas

Corte vai se reunir na quarta (2) e na quinta-feira (3) para audiência da segunda fase do processo, que vai tratar sobre danos e indenização aos atingidos pelo desastre

O Tribunal Superior de Londres, responsável pelo julgamento da mineradora BHP pelo desastre de Mariana (MG), vai realizar nas próximas quarta (2) e quinta-feira (3) uma audiência de preparação para a segunda fase do processo. Nesta etapa, vão ser discutidos os danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, que espalhou lama pelo Rio Doce , e a indenização às vítimas. >

Conforme informações do Pogust Goodhead, que representa cerca de 620 mil atingidos, 31 municípios, indígenas e quilombolas, empresas e autarquias, a audiência vai reunir a equipe do escritório internacional e os advogados da mineradora anglo-australiana BHP, ré no processo. >

A audiência, segundo o escritório que defende as vítimas, definirá o passo a passo de como se dará segunda fase do julgamento do caso, já marcada para ter início em outubro de 2026, quando serão debatidos os danos decorrentes do rompimento da barragem e as indenizações a serem pagas aos atingidos em caso de condenação. A Corte determinará a lista de questões que devem ser tratadas durante o julgamento da fase 2, o escopo, o cronograma e a programação de uma nova audiência este ano, além de prazos para a entrega de documentos, perícias e provas testemunhais. >