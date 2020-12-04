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Caixa libera saque do auxílio emergencial para 7 milhões neste sábado (5)

O valor pode ser sacado ou transferido por quem nasceu nos meses de novembro e dezembro. O benefício será referente aos ciclos 3 e 4
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 17:42

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:42

Saques em dinheiro pode ser feito em Lotéricas
Saques em dinheiro pode ser feito nas agências Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai liberar o saque em dinheiro do auxílio emergencial para 7 milhões de beneficiários em todo o país neste sábado (5). São trabalhadores inscritos que estão no ciclo 3 e 4 do calendário de pagamentos e que nasceram em novembro e dezembro.
Para atender os beneficiários, serão abertas 775 agências da Caixa em todo o país neste sábado, sendo 12 unidades bancárias no Espírito Santo.
Do total de inscritos que recebem neste sábado, 1,4 milhão são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os outros 5,6 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O dinheiro já estava disponícel paara movimentação pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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