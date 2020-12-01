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Auxílio emergencial chegou a 29,0 milhões de domicílios em outubro, diz IBGE

A proporção de domicílios que recebeu algum auxílio relacionado à pandemia diminuiu de 43,6% em setembro para 42,2% em outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 13:47

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 13:47

R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
O valor médio do benefício recebido foi de R$ 688 por domicílio em outubro Crédito: Carlos Alberto Silva
O pagamento do auxílio emergencial alcançou menos domicílios em outubro. O benefício chegou a 29,0 milhões de domicílios em outubro, ante 29,9 milhões em setembro. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19) mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A proporção de domicílios que recebeu algum auxílio relacionado à pandemia diminuiu de 43,6% em setembro para 42,2% em outubro.
O valor médio do benefício recebido foi de R$ 688 por domicílio em outubro, ante R$ 902 em setembro.
O auxílio pago pelo governo desceu de R$ 600 em agosto para R$ 300 em setembro. Na pesquisa, os auxílios pesquisados incluem não apenas o auxílio emergencial, mas também a complementação do governo pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o que ajudava a explicar a incidência de recebimento de benefício entre domicílios com renda mais elevada.
Na Região Norte, 58,4% dos domicílios recebiam algum tipo de auxílio, enquanto essa fatia era de 56,9% no Nordeste.

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