Caixa abre 12 agências no ES no sábado (5) para saque do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal vai abrir 775 agências em todo o país neste sábado (5) para atender a 7 milhões de beneficiários que poderão fazer o saque do auxílio emergencial. O atendimento será das 8 às 12 horas. No Espírito Santo, serão abertas 12 agências (veja a lista no final).
O saque do benefício estará liberado para 3,5 milhões de trabalhadores que nasceram em novembro e 3,5 milhões pessoas nascidas em dezembro, totalizando 7 milhões de pessoas. Os trabalhadores fazem parte dos ciclos de pagamento 3 e 4. Ao todo, foram creditados R$ 5,6 bilhões para esse público.
Confira agências que vão funcionar neste sábado. Clique aqui para verificar as agências abertas em todo o país.
A Caixa esclarece que não é preciso dormir na fila e que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agências serão atendidas.
Para quem optar em não sacar o dinheiro, continua disponível a opção de utilização dos recursos no aplicativo Caixa Tem para a realização de compras e pagamento por meio do cartão de débito virtual ou por QR Code.