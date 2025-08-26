Ampliação

BNDES alcança R$ 1,43 bilhão em crédito no ES, com destaque para agro e comércio

O aumento foi de 16,5% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024 e ocorreu em diferentes setores, como agropecuária, comércio, serviços e indústria

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:09

Aloizio Mercadante é presidente do BNDES Crédito: Jaqueline Machado/BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou as aprovações de crédito para o Espírito Santo no primeiro semestre de 2025, alcançando R$ 1,48 bilhão.

O destaque para o aumento no volume de crédito aprovado ficou para os setores de agropecuária e comércio e serviços, 41,7% e 25,1%, respectivamente, na comparação com o mesmo período de 2024. No geral, o valor aprovado para o Espírito Santo foi 16,5% superior ao do mesmo período de 2024.

"Ao ampliar o volume de crédito aprovado para o Espírito Santo, o BNDES está alavancando negócios de pequenas e grandes empresas, transformando a indústria e a agropecuária, cada vez mais inovadora e sustentável, e ampliando os investimentos em infraestrutura. Neste semestre, o BNDES deu início à liberação de recursos do Fundo Rio Doce, fazendo chegar na ponta crédito para os municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. Esse foi um acordo histórico, conduzido no governo do presidente Lula, que garantiu repasses adicionais de R$ 100 bilhões às cidades atingidas”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Os recursos aprovados em 2025 beneficiaram todos os setores da economia, como agropecuária (R$ 674 milhões), comércio e serviços (R$ 374,7 milhões), indústria (R$ 109,7 milhões) e infraestrutura (R$ 326 milhões). Micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) foram responsáveis por R$ 1,4 bilhão do crédito aprovado, o que corresponde a 97,1% do total, e um aumento de 34,9% ante 2024.

Sudeste

As aprovações de crédito para a Região Sudeste alcançaram R$ 39 bilhões no primeiro semestre de 2025, aumento de 27,5% em relação ao mesmo período de 2024. Os valores aprovados em 2025 beneficiaram setores como agropecuária (R$ 3 bilhões), comércio e serviços (R$ 5,79 bilhões), indústria (R$ 11,2 bilhões) e infraestrutura (R$ 18,9 bilhões).

Em todos os setores houve crescimento dos volumes aprovados ante 2024: agropecuária (+13,6%), comércio e serviços (+30,1%), indústria (+57,1%) e infraestrutura (+16,1%). Do total das aprovações em 2025, R$ 9,95 bilhões foram para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), crescimento de 11,6% frente ao 1º semestre de 2024.

O BNDES registrou no primeiro semestre de 2025 o segundo maior lucro do Sistema Financeiro Nacional, R$ 13,3 bilhões, resultado estável se comparado ao mesmo período de 2024.

No semestre, o volume de consultas, aprovações e desembolsos superou as marcas dos últimos cinco anos, com destaque para as aprovações de crédito e as operações garantidas, que registraram aumento de 56% em relação ao primeiro semestre de 2024, com injeção de crédito de R$ 129,6 bilhões, sendo R$ 72,8 bilhões em crédito e R$ 56,8 bilhões em garantias. Em relação a 2022, o aumento foi de 285%.

Os maiores crescimentos em aprovações de crédito foram para a indústria, alcançando R$ 18,1 bilhões, alta de 24% sobre 2024 e de 220% sobre 2022, e para a agropecuária, com R$ 17 bilhões, avanço de 20% em relação a 2024 e de 262% sobre 2022.

O crédito aprovado para o setor de comércio e serviços somou R$ 13,5 bilhões (alta de 18% sobre 2024 e de 124% sobre 2022) e para a infraestrutura foi de R$ 24,2 bilhões (queda de 8% sobre 2024, mas alta de 53% sobre 2022).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta