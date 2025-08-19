Índice de Inovação dos Estados: ES é segundo em competitividade global

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:10
Um estudo que avalia o desempenho inovador dos Estados brasileiros colocou o Espírito Santo em segundo lugar em "Competitividade Global". O indicador avalia a integração econômica internacional a partir da diversidade de parcerias e da intensidade tecnológica do comércio exterior do Estado. Nesse quesito, o Espírito Santo ficou atrás de São Paulo e na frente de Minas Gerais.
A Competitividade Global é um dos 12 quesitos nos quais os Estados são avaliados para formar o Índice de Inovação dos Estados 2025, no qual o Espírito Santo ficou, de forma geral, em 10° lugar, posição que é reflexo da 12ª colocação na dimensão de capacidade e 8ª na de resultado.
O estudo foi realizado pelo Observatório da Indústria Ceará, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e está na 7ª edição. O Estado capixaba repetiu a colocação no ranking em 2024 e 2023.
Mas, em relação ao ano passado, o levantamento mostra que o Espírito Santo tem avançado em termos nacionais, nos últimos anos, em diversos indicadores, a exemplo de “Produção Científica”, no qual saltou da 14ª para a 8ª colocação; “Investimento e Financiamento Público em Ciência e Tecnologia”, em que subiu do 12º para o 9º lugar; e “Sustentabilidade Ambiental”, no qual passou da 22ª para a 19ª colocação.
Também contribuem para o desempenho do Espírito Santo resultados expressivos, como a 5ª posição do país no indicador “Capital Humano – Graduação”, que avalia a qualificação da força de trabalho por meio da graduação em áreas tecnológicas, refletindo a disponibilidade de profissionais especializados no Estado; e o 7º lugar em “Infraestrutura”, que mede a qualidade da rede de transportes, conectividade digital e fomento à inovação no Estado.
Para o gerente do Observatório da Indústria do Ceará, Guilherme Muchale, o resultado do Espírito Santo, de maneira geral, é positivo porque, na comparação com unidades federativas da mesma região, de economias mais ricas, o Estado tem conseguido se aperfeiçoar nos indicadores.
Analisando os pontos fortes do Estado, Muchale aponta que a produção científica é destaque, bem como o ambiente de empreendedorismo. "A infraestrutura para inovação e o capital humano para inovação são pilares importantes, assim como a quantidade e qualidade dos cursos de graduação — cursos ligados à ciência, engenharia, matemática e inovação", diz.
Apesar do bom desempenho, há áreas para aperfeiçoamento. Muchale indica que o Espírito Santo deve focar em aperfeiçoar a quantidade e qualidade da pós-graduação.
“O Espírito Santo mostra avanços importantes em indicadores para o ambiente de inovação. O destaque no 2º lugar em Competitividade Global evidencia sua forte integração econômica internacional, enquanto as posições expressivas em Capital Humano – Graduação e Infraestrutura indicam uma força de trabalho qualificada e uma base sólida para a inovação”, comenta Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria Ceará.
As 27 unidades federativas brasileiras são avaliadas de acordo com seu desempenho inovador. Criado para oferecer um diagnóstico detalhado dos ecossistemas estaduais de inovação, o Índice é uma pesquisa pioneira no Brasil, que mensura tanto os pontos fortes quanto as fragilidades, fornecendo dados essenciais para orientar políticas públicas e iniciativas voltadas ao fortalecimento da inovação em nível estadual e regional.
Sua metodologia está estruturada em duas grandes dimensões: Capacidades — que avalia os recursos, estruturas, investimento público em ciência e tecnologia, capital humano, infraestrutura e instituições — e Resultados — que mensura os efeitos concretos do processo inovador, como produção científica, propriedade intelectual, empreendedorismo e sustentabilidade ambiental.
O Índice chega a 2025 na sua sétima edição consecutiva e utiliza 12 indicadores que permitem uma análise quantitativa e comparativa entre Estados e regiões, facilitando a identificação de gargalos e oportunidades territoriais.
