Saiba quem vai presidir agência para atrair novos negócios para o ES

Saiba quem vai presidir agência para atrair novos negócios para o ES

O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (20) pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 20:18

Patrícia Gouvêa será presidente da Agência Invest-ES
Patrícia Gouvêa será presidente da Agência Invest-ES Crédito: Reprodução/LinkedIn

Criada no início do ano pelo governo do Estado para atuar na atração de novos negócios para o Espírito Santo, a agência Invest-ES será presidida pela executiva mineira Patrícia de Oliveira Gouvêa. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (20) pelo governador Renato Casagrande, na sua conta no X.

Ao lado de Patrícia, vão compor a diretoria Alexandre Malta, como diretor de Gestão e Compliance, vindo da Wine. Já Danilo Pescuma, que tem experiência no setor de rochas ornamentais, ocupará o cargo de diretor de Atração e Investimentos.

Com o objetivo fundamental de vender as potencialidades capixabas e captar investidores fora do Estado e do Brasil, Patrícia assume a agência no lugar de Rogério Salume, que havia sido indicado para a presidência em maio. Mas o fundador da loja on-line capixaba de vinhos Wine acabou assumindo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) em julho, em substituição a Sérgio Vidigal. A Invest-ES é vinculada à Sedes.

Patrícia Gouvêa é executiva com 25 anos de experiência em liderança corporativa nos setores de varejo, bens de consumo, telecomunicações e ensino superior. Em rede social, aponta que já atuou em estratégia comercial e omnichannel do varejo na Alpargatas, dona da marca de chinelos Havaianas. E desde abril atuava como diretora de Estratégia e Operações da Garagem.VC.

Segundo o governo do Estado, a agência Invest-ES será estruturada como uma sociedade de propósito específico, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento (Sedes). Inspirado em modelos bem-sucedidos de estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o escritório atuará como facilitador para investidores interessados em oportunidades no Espírito Santo.

Além da diretoria, o escritório também contará com um Conselho Deliberativo remunerado, composto por cinco membros. O orçamento anual será definido em lei, seguindo exemplos de outras agências estaduais. 

