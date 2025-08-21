Home
>
Economia do ES
>
ES está entre os 10 estados que mais receberam tributos da Petrobras em 2025

ES está entre os 10 estados que mais receberam tributos da Petrobras em 2025

O Espírito Santo arrecadou mais de R$ 1,599 bilhão de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da Petrobras no primeiro semestre de 2025, aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:54

Petrobras
Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo recebeu mais de R$ 1,599 bilhão de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da Petrobras no primeiro semestre de 2025, ocupando a décima posição entre os estados brasileiros na arrecadação do tributo. O montante representa 14,7% de toda a arrecadação do ICMS no Espírito Santo. 

Recomendado para você

O Espírito Santo arrecadou mais de R$ 1,599 bilhão de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da Petrobras no primeiro semestre de 2025, aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado

ES está entre os 10 estados que mais receberam tributos da Petrobras em 2025

Acesso ao crédito também foi ampliado no Estado; os programas Contrata Mais Brasil e Acredita foram lançados nesta terça-feira (21)

MEIs podem prestar serviços a órgãos públicos sem licitação no ES

O contribuinte recebe a restituição com correção de 1% mais juros com base na Selic. A taxa básica da economia atingiu o maior patamar em quase duas décadas

Receita Federal vai abrir consulta ao 4° e penúltimo lote do IR 2025 nesta sexta (22)

O valor acumulado no primeiro semestre do ano cresceu 10% em relação ao mesmo período de 2024, quando o Estado recebeu R$ 1,45 bilhão. Em todo o ano de 2024, foram R$ 3 bilhões destinados aos cofres públicos. 

Os Estados que mais arrecadaram ICMS de janeiro a junho de 2025 são:

  1. São Paulo: R$ 11, 3 bilhões (10,1% do PIB)
  2. Minas Gerais: R$ 7,2 bilhões (17,6% do PIB)
  3. Rio de Janeiro: R$ 4,3 bilhões (15% do PIB)
  4. Rio Grande do Sul: R$ 4 bilhões (16% do PIB)
  5. Paraná: R$ 3,7 bilhões (14,3% do PIB)
  6. Santa Catarina: R$ 3,5 bilhões (16,1% do PIB)
  7. Mato Grosso: R$ 3 bilhões (17,2% do PIB)
  8. Goiás: R$ 3 bilhões (20,9% do PIB)
  9. Mato Grosso do Sul: R$ 2,5 bilhões (52,8% do PIB)
  10. Espírito Santo: R$ 1,55 bilhão (14,7% do PIB)

Os dados fazem parte do Relatório Fiscal do 2º trimestre de 2025, divulgado pela Petrobras na última quinta-feira (14). Em geral, nos seis primeiros meses do ano, a Petrobras pagou R$ 131,7 bilhões aos cofres públicos em tributos e participações governamentais (PGOV).

Desse total, R$ 53,6 bilhões foram de tributos estaduais, representando cerca de 12% do valor arrecadado pelos estados. Foram recolhidos ainda R$ 31,8 bilhões em PGOV destinados à União, que repassa parte desse valor aos estados e municípios conforme legislação em vigor.

A Petrobras detalhou, em nota, que o ICMS é um dos principais impostos estaduais, tendo papel relevante nessa arrecadação. Segundo a empresa, isso ocorre tanto na condição de contribuinte, por conta de suas próprias operações, como é o caso do ICMS monofásico, quanto pela sua atuação como substituto tributário nas operações realizadas por terceiros.

LEIA MAIS 

Saiba quem vai presidir agência para atrair novos negócios para o ES

Terras raras: ES entra no mapa do tesouro tecnológico mais cobiçado no mundo

Porto de Vitória dobra capacidade de receber navios de grande porte

Índice de Inovação dos Estados: ES é segundo em competitividade global

BR 262: primeira parcela do dinheiro para iniciar duplicação já está com a União

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

arrecadacao

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais