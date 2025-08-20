Home
>
Economia do ES
>
Terras raras: ES entra no mapa do tesouro tecnológico mais cobiçado no mundo

Estudos feitos pela Ufes mostram a presença de dois dos 17 minerais entre os elementos chamados de terras raras

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:14

Estado capixaba tem concentração no litoral e na Região Serrana, principalmente, de dois minerais usados nas indústrias bélicas, de energia eólica e de carros elétricos

Um conjunto com 17 elementos químicos chamados terras raras tem sido apontado como essencial para o futuro da tecnologia, pela sua aplicação na indústria automotiva, na energia, em chips de computadores e outros produtos.  

O assunto ganhou destaque pelo interesse dos Estados Unidos na exploração desses materiais, que são abundantes no Brasil e também no Espírito Santo e chegaram a ser apontados como trunfo diante do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros.

O Espírito Santo, por exemplo, tem potencial em pesquisa e exploração no tema, concentrando dois dos minerais desse grupo: cério (Ce) e samário (Sm). É o que aponta uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que também conduz estudos que utilizam os minerais em projetos. Entenda mais sobre o assunto no vídeo acima. 

O que são terras raras?

As terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio, lutécio, escândio e ítrio (Y), de acordo com o Serviço Geológico do Brasil (SGB).

