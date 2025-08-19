Em novembro

1ª feira internacional do café conilon no ES mira novos mercados contra tarifaço

Maior produtor de café conilon do Brasil, Espírito Santo sediará evento em Jaguaré, no Norte capixaba

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:13

O Espírito Santo, maior produtor de café Conilon do Brasil e responsável por cerca de 70% da produção nacional, prepara-se para sediar a 1ª Feira Internacional do Café Conilon (FICC), um evento que se propõe a ser um marco histórico para mostrar o potencial do grão para o país.

A feira, que será realizada entre os dias 27 e 29 de novembro em Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo, surge num momento desafiador com a imposição das tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.

O país norte-americano é um dos principais destinos do café capixaba e, diante dos desafios do tarifaço, o evento pode ajudar a desbravar novas fronteiras comerciais para o conilon capixaba.

Esperando entre 20 mil e 30 mil visitantes, a FICC será realizada no Parque de Exposições Alfeu Sossai, em Jaguaré, cidade do Noroeste do Estado que ocupa posição de destaque nacional na produção do grão.

Curador do evento, Marcus Magalhães explica que a feira internacional vai buscar mostrar o Espírito Santo para o mundo e também trazer delegações de de outros países para conheceram a produção o Estado.

"A gente precisa mostrar para o mundo a qualidade do café conilon e mostrar para o produtor as oportunidades. Vamos convidar delegações de outros países para estarem aqui mas também queremos mostrar para os produtores os mercados que podem alcançar. Nós temos condição tanto em produção quanto em qualidade como em conhecimento de abastecer qualquer país do planeta", destacou.

O secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli, destacou o potencial de crescimento da produção do café conilon capixaba. Ele lembrou que o Espírito Santo é o maior produtor dessa variedade do Brasil, com 70% da produção. E afirmou que, nos próximos três a quatro anos, o Brasil vai liderar a produção mundial desse tipo de café, superando o Vietnã, atualmente maior do mundo.

"O evento vai funcionar como um polo de projeção do negócio para o mundo todo e também para a área do turismo. O evento é extremamente relevante nesse período de tarifaço porque 40% do que exportamos de café solúvel vai para o mercado americano e nós temos que buscar novas opções enquanto não há uma negociação para reduzir a tarifa", frisa.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou a importância histórica, econômica e social do conilon para o Estado, ressaltando que a FICC é uma iniciativa com capacidade de levar o Espírito Santo, Jaguaré e o café conilon capixaba para o mundo. Ele lembrou de uma visita recente ao Vietnã para participar de festival de café. Ele observou como os vietnamitas levam o mundo ao país para valorizar e promover a cultura do café, e ressaltou a necessidade de replicar essa iniciativa no Espírito Santo.

Lançamento da Feira Internacional do Café Conilon no Palácio do Café Crédito: Leticia Orlandi

A Feira Internacional do Café Conilon também vai promover a qualidade, a inovação e as tecnologias do agronegócio do café capixaba.

Haverá debates, painéis técnicos, palestras com especialistas e uma grande exposição das principais novidades e tecnologias. A feira busca levar conhecimento ao produtor, abordando arranjos produtivos, mercado financeiro, sustentabilidade e rastreabilidade.

O evento também integra o desenvolvimento turístico da região do Verde das Águas, com o objetivo de atrair visitantes e mostrar as belezas dos sete municípios produtores de Conilon: Linhares, Aracruz, Conceição da Barra, São Mateus, Rio Bananal, Sooretama e Jaguaré.

Café conilon no ES Principal fonte de renda em 80% das propriedades rurais capixabas localizadas em terras quentes, o conilon tem participação de 37% no PIB Agrícola. São quase 300 mil hectares plantados do grão no ES, com 40 mil propriedades em 63 municípios e gerando cerca de 250 mil empregos diretos.

A FICC será realizada pela Prefeitura de Jaguaré em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico, Social, Proteção Ambiental e Empreendedorismo Turístico da Região do Verde e das Águas (Adetur), Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Centro de Comércio do Café de Vitória (CCCV), Sindicato do Comércio e dos Corretores de Café, Conselho Nacional do Café (CNC).

