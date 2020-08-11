Banco Central encerra até setembro investigação sobre Dacasa e Uniletra

Sede da Dacasa Financeira, em Vitória Crédito: GazetaOnline

O Banco Central tem até o fim de setembro para encerrar o inquérito que investiga supostas irregularidades cometidas pela Dacasa financeira e pela corretora de valores Uniletra. Ambas empresas, que pertencem ao Grupo Dadalto, tiveram a liquidação decretada em fevereiro deste ano.

Segundo publicação no Diário Oficial da União , uma comissão de inquérito composta de quatro servidores do órgão foi formada no fim de maio deste ano. Ao grupo foi dado o prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos, que se encerra em 25 de setembro.

Na ocasião da liquidação, o Banco Central justificou a medida apontando a grave situação patrimonial, as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição, bem como a existência de prejuízos que sujeitam a risco anormal os seus credores.

Veja Também Entenda a liquidação extrajudicial que pode levar a Dacasa à falência

A Dacasa está no mercado há 35 anos e conta com 18 lojas somente no Espírito Santo. A empresa também está presente na Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

CONSEQUÊNCIAS DA LIQUIDAÇÃO

A liquidação é uma medida tomada quando uma empresa do mercado financeiro começa a dar sinais de instabilidade. Ela evita uma quebra repentina, que poderia causar um impacto muito maior nos investidores e no mercado como um todo.

Nesses casos, é apontado um liquidante pelo Banco Central que vai zelar pelos bens da empresa e pelo pagamento aos credores e investidores. Caso a empresa não tenha dinheiro suficiente para cobrir pelo menos metade das dívidas, o liquidante pode fazer o pedido de falência.

DACASA AINDA RECEBE BOLETOS

As lojas físicas, que ficaram fechadas por alguns meses por conta da pandemia da Covid-19, já reabriram. Contudo, elas só atuam para receber boletos de dívidas (cartão ou empréstimos) contratadas antes de fevereiro.

Já quem investiu em papéis da Dacasa, que emitia Letras de Câmbio (LC) e Recibos de Depósito Bancário (RDB), tem até setembro deste ano para receber ressarcimento através do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Veja Também Clientes com empréstimos e cartões devem manter pagamentos à Dacasa

O FGC é uma entidade civil que cobre os ativos dos investidores em caso de falência do banco ou não pagamento das aplicações. O limite de ressarcimento é de até R$ 250 mil.

As pessoas que adquiriram esses papeis da Dacasa têm até 22 de setembro para pedir o ressarcimento.

Veja Também Veja o que fazer se você tinha dinheiro investido com a Uniletra

CLIENTES DA UNILETRA PUDERAM FAZER PORTABILIDADE

De acordo com informações do site da Uniletra, os clientes foram orientados a fazer portabilidade dos seus investimentos para outra corretora de valores.

Aqueles que não puderam transferir os ativos nem tiveram o dinheiro recuperado por meio do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos da bolsa de valores brasileira, tiveram até junho para informar à empresa através de ofício

Nesse caso, entraram também as empresas prestadoras de serviço e os ex-funcionários da Uniletra.

O grupo Dadalto foi procurado por A Gazeta e respondeu, em nota, que todas as perguntas devem ser encaminhadas a assessoria de imprensa do Banco Central. O Banco Central também foi questionado, mas não se manifestou até a noite desta segunda-feira (10).

DADALTO TEVE FALÊNCIA DECRETADA PELA JUSTIÇA

O grupo Dadalto, que detêm as duas empresas, teve a falência decretada em fevereiro deste ano após mais de 80 anos de atividade no Espírito Santo. A empresa, que já chegou a ter mais de 60 lojas, pediu recuperação judicial em 2015 já com dívidas que ultrapassavam os R$ 123 milhões.

Segundo fontes próximas ao grupo, a situação foi provocada, entre outros fatores, por operações de crédito arriscadas e erros de estratégia.

Em 2012, a empresa fez um Certificado de Recebidos Imobiliários (CRI). As cotas foram vendidas para grandes empresas, o que rendeu à Dadalto R$ 60 milhões.