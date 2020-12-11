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Auxílio emergencial entra no Caixa Tem de 3,5 milhões neste sábado (12)

O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 27 de janeiro do ano que vem. Até lá, ele pode ser movimentado pelo aplicativo. Veja o calendário de pagamentos

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 18:31
Dinheiro do auxílio só poderá ser sacado ou transferido no dia 27 de janeiro do ano que vem Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal deposita o auxílio emergencial para 3,5 milhões de beneficiários em todo o país neste sábado (12). Vão receber trabalhadores inscritos que estão no ciclo 5 do calendário de pagamentos e que nasceram em dezembro. O crédito será feito na conta poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.
Do total de inscritos que recebem neste sábado, 200 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os outros 3,3 milhões de brasileiros inscritos recebem parcelas do auxílio emergencial extensão, que têm o valor reduzido, de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 27 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO RESIDUAL DO AUXÍLIO

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