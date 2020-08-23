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Auxílio emergencial: 5ª parcela sai para 1,9 milhão do Bolsa Família

Beneficiários que têm NIS final 5 recebem o dinheiro nesta segunda-feira (24). Nesta semana também saem parcelas para informais, desempregados e MEIs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 19:34

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 19:34

R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
Beneficiários do Bolsa Família recebem valor em dinheiro no mesmo dia Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa paga, nesta segunda-feira (24)  a quinta parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com o Número de Identificação Social (NIS) final 5. Até o próximo dia 31, todos os beneficiários do programa social serão contemplados, de acordo com o NIS. Confira o calendário no final da matéria.
Até o momento, esta pode ser a última parcela de R$ 600. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou que o benefício será prorrogado em mais quatro parcelas  para esse grupo, o pagamento acontece até dezembro. No entanto, ainda não foi definido um valor, o que deve ser divulgado na próxima semana. Integrantes da equipe econômica do governo defendem que o pagamento seja de R$ 200.
No entanto, o presidente já afirmou que acha pouco e busca um meio-termo, que poderia ser um valor de R$ 300, por exemplo. Já membros do Congresso defendem a manutenção dos R$ 600, o que o governo considera inviável, já que o programa tem um custo de R$ 50 bilhões por mês.

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Os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não pode acumular os dois pagamentos. Com isso, a pessoa recebe apenas o que for de maior valor. No caso de mães que criam os filhos sozinhos, o total do benefício emergencial é de R$ 1.200.
O calendário dessa parcela da população segue o dígito final do NIS do cartão do beneficiário, que vai de 0 a 9. Na terça-feira (25), o pagamento será aos usuários com NIS final 6. O calendário de liberação de pagamento para esses beneficiários segue até o dia 31 de agosto, quando recebem 1,9 milhão de pessoas com NIS final 0.

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PAGAMENTO PARA INFORMAIS, DESEMPREGADOS E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Além do pagamento aos beneficiários do Bolsa Família, nesta semana, também há liberação do auxílio emergencial para novos aprovados e também para informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) que estão recebendo diferentes parcelas, de acordo com os ciclos de pagamento da Caixa.
Na próxima quarta-feira (26), recebem 3,8 milhões de pessoas nascidas em dezembro. 
  • 1ª parcela: quem contestou o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho e foi aprovado depois disso; 
  • 2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho; 
  • 2ª parcela: quem recebeu a 1ª parcela em abril e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais;
  • 3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio; 
  • 4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril; 
É importante lembrar que quem receber nesta quarta-feira só poderá movimentar a poupança pelo aplicativo Caixa Tem, exceto os beneficiários do Bolsa Família, que já podem sacar o recurso. A plataforma digital permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR code. Já os saques e transferências serão liberados a partir do dia 17 de setembro para esse grupo. (Veja os calendários abaixo)

VEJA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

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