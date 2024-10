Guarderia

Veja como vai ficar novo espaço para embarcações em praia de Vitória

Espaço vai ocupar área de 1.400 m² e substituir estrutura atual, tendo capacidade de armazenar cerca de 400 equipamentos entre pranchas, canoas e velas

Projeto da nova guarderia na Praça dos Desejos. (Divulgação)

Vitória vai ganhar, até o verão de 2026, um novo espaço para embarcações na Praça dos Desejos, com capacidade para armazenar cerca de 400 equipamentos, como pranchas de surfe e stand up paddle, windsurfe, canoas, caiaques, botes, barcos e velas, entre outros. O edital para a construção da Guarderia Náutica Municipal foi lançado nesta quarta-feira (16), ocasião em que também foi apresentado o projeto.

O equipamento faz parte do projeto "Vitória de frente para o mar", que pretende criar e qualificar espaços e equipamentos públicos que fomentem atividades e usos das orlas da cidade.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, o projeto, que ocupará uma área de 1.400m², foi pensado para dialogar com a beleza e as cores do cenário praiano e esportivo local, valorizando o potencial turístico da região. Também está prevista a construção de uma segunda guarderia na orla de Andorinhas.

"A Guarderia da Praça dos Desejos não será a única guarderia pública de Vitória. Teremos outra na nova Orla de Andorinhas. Queremos transformar os espaços com organização, equipamentos públicos de ponta e diálogo com todos. E, assim, vamos transformar essa guarderia em um investimento de ponta e modelo de referência para o país", disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Conheça o projeto

O local contará com uma edificação de dois pavimentos e um pátio, com espaços cobertos e descobertos, num total de 1.025m² de área construída. A previsão, segundo o secretário de Desenvolvimento e Habitação, Luciano Forrechi, é que a obra custe R$ 4,1 milhões. A expectativa é que a ordem de serviço saia no primeiro semestre de 2025 e o prazo previsto é de 240 dias de execução. Assim, a nova guarderia é esperada para o verão de 2026.

Sobre a gestão do espaço e cobrança pelo armazenamento dos equipamentos, Forrechi afirmou que o modelo ainda será definido ao longo do período das obras.

"A primeira reunião para falar da nova guarderia foi há 18 anos. Vitória só tem a ganhar com este equipamento, trazendo qualificação para o turismo e para o esporte náutico, que só tem crescido e ganhado protagonismo na nossa cidade", afirma o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação.

O edifício administrativo terá um pavimento térreo, com 811m², que contemplará recepção, administração, copa, vestiários e uma área para equipamentos e embarcações. Já no segundo pavimento, uma área de 218m², serão instaladas áreas técnicas, como o reservatório que atenderá o imóvel.

A fachada será revestida com lonas, com cores que remetem ao nascer do sol. O piso intertravado vai delimitar áreas de circulação e de armazenamento.

Espaços na areia vão separar a área para lavagem de embarcações e equipamentos. A nova guarderia também terá acessos para pedestres e cercamento com alambrado, que permitirá a visão dos que caminham pela orla.

"Este projeto é uma integração do projeto 'Vitória de frente para o mar', que contempla a Orla de São Pedro, a Orla de Andorinhas, a Orla do Canal de Camburi, a Beira-Mar e, agora, a região da Praia do Canto. É um coroamento chegar ao quarto ano e realizar esse programa que tanto vai desenvolver o turismo de Vitória", completa Gustavo Perin, secretário de Obras.

Segundo a prefeitura, a nova guarderia, além de fortalecer o turismo náutico de recreio e esporte em Vitória, vai requalificar urbanisticamente a área da Praça dos Desejos. A economia local também será fortalecida, uma vez que será inserida uma nova cadeia de serviços voltada para as modalidades de navegação não motorizada, com área e compartimentos adequados às demandas atuais.

