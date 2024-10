Confira

CNH Social: lista com o nome de aprovados na segunda fase é divulgada

Os selecionados deverão fazer a matrícula on-line entre as 12h desta segunda-feira (14) e 23h59 do dia 28 de outubro de 2024

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou nesta segunda-feira (14) a lista com os nomes dos 3.500 selecionados na segunda fase do programa CNH Social 2024. A relação está disponível no site www.detran.es.gov.br. Os selecionados deverão fazer a matrícula on-line entre esta segunda-feira (14) e até 23h59 de 28 de outubro de 2024.

Matrícula

Para realizar a matrícula, basta acessar a aba do programa CNH Social, localizada no canto esquerdo do site, selecionar o ícone de ‘MATRÍCULA’ e preencher os dados solicitados. Após a conclusão da etapa o selecionado terá acesso ao nome da autoescola para onde deverá realizar a abertura do processo de habilitação.

Depois disso, o selecionado precisa ir até uma agência do Detran-ES para fazer a biometria; agendar o atendimento em uma clínica credenciada para fazer os exames médicos e psicológicos – para os selecionados para as categorias D ou E, ainda existe a necessidade de comparecer ao laboratório credenciado para realizar o exame toxicológico. Cumprida as etapas, o candidato pode dar início às aulas.

Eventualmente, candidatos selecionados na primeira chamada podem acabar não concluindo o processo de matrícula, sendo desclassificado, ou pode, ainda, acontecer de o candidato abandonar a formação de condutores ainda nos primeiros dias de aulas.

Com o objetivo de dar oportunidade a mais pessoas, o Detran-ES realiza uma chamada única de suplentes. Essa lista será divulgada no dia 16 de dezembro, a partir de 12h, também no site do órgão, para aqueles que se inscreveram nesta edição e não foram selecionados na primeira chamada.

