Susto

Imóvel com cinco quitinetes pega fogo em Cariacica após criança queimar colchão

Em meio ao incêndio, pelo menos duas pessoas se feriram e precisaram de atendimento do Samu; prédio deve passar por perícia dos Bombeiros em breve

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 17:27

Um imóvel com cinco quitinetes pegou fogo na manhã deste domingo (3) no bairro Itaquari, em Cariacica. As chamas teriam começado após uma criança colocar fogo em um colchão enquanto brincava em uma das habitações. >

Em conversa com o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o proprietário do imóvel, que não quis se identificar, afirmou que o prejuízo com o incêndio é de aproximadamente R$ 80 mil. Já segundo o Corpo de Bombeiros (CBMES), uma perícia deve ser feita no local para averiguação dos danos estruturais.>

Olinto Bispo Franco, vizinho das quitinetes, contou que o fogo teria começado por volta de 8h40, quando as crianças que vivem no local começaram a gritar por socorro.>

“O fogo se espalhou e as crianças foram retiradas [com a ajuda de vizinhos] e os pais sairam depois. O pai, inclusive, estava com bastante queimaduras nos pés e nas mãos, relatou Olinto. Ainda segundo o vizinho, por pouco o fogo não atingiu outras residências de forma grave.>

>

Chamas consumiram boa parte do imóvel na manhã deste domingo (3) Crédito: Álvaro Guaresqui (TV Gazeta)

Segundo apuração da TV Gazeta, o Corpo de Bombeiros não conseguiu precisar quantas pessoas estavam no imóvel durante o incêndio, mas pelo menos dois moradores foram atendidos pelo Samu ainda no local. >

Uma das vítimas atendidas seria a mãe da criança que teria colocado fogo no colchão. A mulher teve partes do cabelo e das costas atingidas pelo fogo, mas não precisou ir ao hospital.>

“São cinco quitinetes e pelo menos duas foram completamentes tomadas pelo fogo. O combate às chamas foi díficil por conta do acesso complicado aos imóveis”, pontuou o sargento Elieber, do CBMES.>

Procurada por A Gazeta, até a publicação desta reportagem, a Defesa Civil não respondeu à demanda sobre os danos estruturais no imóvel e a previsão de perícia no local.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta