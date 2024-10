Viralizou

Moda do Cabelo Maluco 'pula muro' das escolas e ganha outros ambientes no ES

A moda viralizou com crianças nos colégios e levou alegria e diversão a outros lugares, como o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim; fez também? Envie sua foto

No Infantil de Cachoeiro, funcionários entraram na "onda" do cabelo maluco. (Divulgação / HIFA )

A criatividade dos brasileiros na onda do “cabelo maluco” ganhou as redes sociais e virou tendência nas últimas semanas. As principais criações vieram de alunos de várias escolas que realizaram diferentes artes para comemorar o Dia do Cabelo Maluco, tradicionalmente celebrado nos Estados Unidos. A moda foi além dos colégios e levou alegria e diversão para outros lugares, como o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Hifa, a equipe de enfermagem do pronto-socorro entrou na brincadeira e cada integrante fez o próprio penteado.

Equipe do Pronto Socorro do Hospital Infantil de Cachoeiro fez dos cabelos uma obra de arte. (Divulgação | HIFA)

Que moda é essa?

A moda dos cabelos malucos no Brasil é uma derivação do "Crazy Hair Day" (que significa Dia do Cabelo Maluco, em tradução livre), tradição nos Estados Unidos, que conquistou crianças e adolescentes nas escolas durante a semana do Dia das Crianças.

Criatividade de brasileiros viralizou nas redes sociais . (Redes sociais / Montagem A Gazeta )

O Dia do Cabelo Maluco nas escolas estimula as crianças a liberarem a criatividade, apresentando penteados originais e ousados. Os cabelos se transformam em verdadeiras obras de arte. O sucesso nas escolas quase não mostra o trabalho dos pais e responsáveis em casa para "dar vida" aos penteados.

