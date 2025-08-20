Luto

Morte de professora aos 29 anos causa comoção em Santa Maria de Jetibá

Jéssica Holz trabalhava na rede municipal, ministrando aulas para a Educação Infantil, e na rede estadual, ensinando turmas do Fundamental I

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:56

Jéssica Holz, professora de Santa Maria de Jetibá, faleceu na segunda-feira (18) Crédito: Reprodução redes sociais

A morte de uma professora de 29 anos causou comoção aos colegas de trabalho dela e moradores de Santa Maria de Jetibá, cidade na Região Serrana do Espírito Santo. A prefeitura divulgou em seu perfil no Instagram uma nota de pesar pelo falecimento de Jéssica Holz. Segundo o texto, ela era uma servidora dedicada da rede municipal de ensino e "deixa um legado de amor, carinho e compromisso com a educação, que ficará para sempre na memória de seus alunos, colegas e de toda a comunidade escolar".

Jéssica passou mal no domingo (17), conforme informou a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Ela "foi encaminhada ao hospital, passou por cirurgia e infelizmente faleceu na madrugada de segunda-feira (18) em decorrência de hemorragia abdominal por consequência hepática", disse a administração municipal em nota enviada para A Gazeta.

Em nota, a Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) também lamentou a morte da professora e destacou que ela faleceu em um hospital na Grande Vitória. Jéssica atuava na rede municipal, ministrando aulas para Educação Infantil, e na rede estadual – trabalhava também na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Hermann Berger, com turmas do Fundamental I.

Mensagens de carinho em redes sociais

Nas redes sociais da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá foram deixadas diversas mensagens de carinho e homenagens a Jéssica. Uma pessoa escreveu: “Nós da Escola Hermann Berger lamentamos profundamente o ocorrido. Sentiremos muita saudade, que Deus conforte o coração de todos nesse momento de dor e tristeza.”

Outra mensagem destacou a trajetória da professora: “Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos, aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e conviver. Fiquei muito triste com sua partida, ficará a saudade e a certeza de que a vida é como um sopro.”

O velório e enterro da professora aconteceram na terça-feira (19), no município de Laranja da Terra, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, onde moram os pais de Jéssica.

