Morte de professora aos 29 anos causa comoção em Santa Maria de Jetibá

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:56
A morte de uma professora de 29 anos causou comoção aos colegas de trabalho dela e moradores de Santa Maria de Jetibá, cidade na Região Serrana do Espírito Santo. A prefeitura divulgou em seu perfil no Instagram uma nota de pesar pelo falecimento de Jéssica Holz. Segundo o texto, ela era uma servidora dedicada da rede municipal de ensino e "deixa um legado de amor, carinho e compromisso com a educação, que ficará para sempre na memória de seus alunos, colegas e de toda a comunidade escolar".
Jéssica passou mal no domingo (17), conforme informou a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Ela "foi encaminhada ao hospital, passou por cirurgia e infelizmente faleceu na madrugada de segunda-feira (18) em decorrência de hemorragia abdominal por consequência hepática", disse a administração municipal em nota enviada para A Gazeta.
Em nota, a Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) também lamentou a morte da professora e destacou que ela faleceu em um hospital na Grande Vitória. Jéssica atuava na rede municipal, ministrando aulas para Educação Infantil, e na rede estadual – trabalhava também na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Hermann Berger, com turmas do Fundamental I.
Nas redes sociais da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá foram deixadas diversas mensagens de carinho e homenagens a Jéssica. Uma pessoa escreveu: “Nós da Escola Hermann Berger lamentamos profundamente o ocorrido. Sentiremos muita saudade, que Deus conforte o coração de todos nesse momento de dor e tristeza.”
Outra mensagem destacou a trajetória da professora: “Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos, aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e conviver. Fiquei muito triste com sua partida, ficará a saudade e a certeza de que a vida é como um sopro.”
O velório e enterro da professora aconteceram na terça-feira (19), no município de Laranja da Terra, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, onde moram os pais de Jéssica.
