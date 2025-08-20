CBN Vitória ao vivo: termos capacitistas que devem ser retirados do vocabulário!

Home
No programa desta quarta (20), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quarta (20), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, Patrícia Vallim conversa com o sociólogo e diretor-social da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), Vanderson Gaburo, também  autor do livro “Minidicionário Inclusivo”. Eles discutem quais termos capacitistas devem ser retirados do vocabulário. 

