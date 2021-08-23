Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Julgamento

Testemunha alertou Milena Gottardi que Hilário poderia matá-la

Primeira testemunha do julgamento disse em seu depoimento que, em conversa com a médica, chegou a avisá-la do risco de ser morta pelo ex-marido. Ela relatou ainda que Milena se sentia perseguida e que Hilário era agressivo com as filhas

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 16:17

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

23 ago 2021 às 16:17
Caso Milena Gottardi
Milena Gottardi (centro), médica oncologista, morta com um tiro na cabeça no estacionamento da Hucam Crédito: Farley Sil/Arte Geraldo Neto
A primeira testemunha a depor no julgamento dos seis acusados pela morte de Milena Gottardi, na manhã desta segunda-feira (23), foi uma amiga que trabalhava com ela em duas unidades hospitalares. Grávida de 38 semanas, Aline Coelho Moreira Fraga relatou, em seu depoimento, que chegou a avisar Milena do risco dela ser morta.
“Quando ela me relatou que tinha escrito uma carta, e o que nela constava, alertei a Milena de que aquilo era uma ameaça e que ela corria o risco de ser morta”, afirmou.

Veja Também

Milena Gottardi: veja tudo o que está acontecendo no julgamento

Vídeo: onde e como serão julgados os acusados de assassinar Milena

Segundo a testemunha, meses antes do crime as duas conversavam muito sobre a situação que a médica enfrentava diante das dificuldades para se separar de Hilário. Ela relatou que Milena sofreu uma "progressão de inseguranças". Com o passar do tempo, ela foi ficando com mais medo.
"Ela falava que ele tinha um comportamento obsessivo, que brigava com as filhas, principalmente com a mais velha. Que em casa levavam uma vida como um regime militar, que o Hilário não deixava as crianças brincarem em casa, que era um relacionamento abusivo"
Aline Coelho Moreira Fraga - Amiga de Milena e testemunha de acusação
Aline, que é reumatologista, relatou que Hilário em várias ocasiões foi ao Hospital das Clínicas e que Milena desconfiava que estava sendo seguida e que ele a monitorava até pelo celular.
"Ela parou de enviar mensagens e só falava com a gente pessoalmente. Marcava de encontrar com a gente e depois mudava de local", contou.

Caso Milena Gotttardi: amigos e familiares em frente ao fórum

Em uma visita de Milena à sua casa, quando a primeira filha de Aline nasceu, ela relata que em 40 minutos Hilário chegou a ligar mais de 20 vezes para Milena.
"Milena ficava olhando a varanda, desconfiada de que ele a seguia. Ouvi quando ela atendeu uma ligação de Hilário e ele disse que ela teria que buscar as crianças, mas não era o dia dela", contou a testemunha.

Veja Também

Cena inusitada: advogado deixa júri para retirar carro de vaga proibida

Primo de Milena diz que filhas da médica ficam tristes em datas comemorativas

Na ocasião, diante das preocupações da amiga, Milena falou sobre a carta que ela tinha feito.
"Falei com a Milena que Hilário poderia matá-la, mas Milena disse que ele não faria isso."
A testemunha conta que nas últimas semanas Milena estava mais apreensiva e preocupada com sua segurança.
"Ela não enviava áudio, só falava pessoalmente com a gente, não queria andar sozinha, pedia que a gente a acompanhasse até o carro. Isso é atitude de quem está com medo"
Aline Coelho Moreira Fraga - Amiga de Milena e testemunha de acusação
A testemunha conta ainda que Milena não aceitava denunciar Hilário, com medo de prejudicá-lo. Contou ainda que no período que Milena ficou separada ela relatou estar mais tranquila.
"Ela já usava maquiagem e falava em fazer uma confraternização com os amigos".
A testemunha relatou ainda que, após a morte de Milena, vários pacientes do Hospital das Clínicas tiveram que ser realocados para outras unidades hospitalares. E que no Hospital Infantil essa realocação acabou gerando uma longa fila por atendimento para os pacientes de tratamento oncológico.

LEIA MAIS SOBRE O CASO MILENA

Juiz nega desmembrar julgamento do caso Milena Gottardi

Caso Milena: "Espero que a justiça seja feita", diz chefe do MPES

Vídeo: família de Milena Gottardi afirma viver com medo e pede paz

Milena Gottardi: carta deixada por médica revela pedido de socorro

Vídeo: executor de Milena Gottardi pede perdão à família da médica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Milena Gottardi Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados