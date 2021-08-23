Cena inusitada: advogado deixa júri para retirar carro de vaga proibida

Rodrigo Bandeira de Mello, advogado de defesa de um dos réus, o ex-policial civil e ex-marido da vítima Hilário Frasson, teve que deixar o salão do júri às pressas para retirar seu carro que estava estacionado em uma vaga proibida.
Mello, que foi o primeiro entre os advogados a chegar, havia parado seu veículo na vaga onde a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES
) instala uma tenda que funciona como ponto de apoio para os advogados, em frente ao Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta.
O advogado de defesa, avisado de que ali era o local reservado para a OAB, desceu do Fórum Criminal e, apressado, retirou o veículo estacionado irregularmente. Depois de recolocar seu carro em outra vaga, Rodrigo de Mello subiu para retomar seu trabalho como advogado de defesa.
Por volta das 8h, antes do início do primeiro dia de julgamento dos réus, parentes e amigos da médica
chegaram em frente ao fórum com camisas e faixas que lembram a pediatra e pedindo justiça para a médica, assassinada em 14 de setembro de 2017.
A Comissão da Mulher Advogada da OAB-ES também marcou presença no julgamento estendeu faixas com os dizeres “Basta de violência contra a mulher” e “Não ao feminicídio”.