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Leonel Ximenes

Cena inusitada: advogado deixa júri para retirar carro de vaga proibida

Rodrigo Bandeira de Mello, que defende Hilário Frasson, teve que sair às pressas do julgamento do caso Milena Gottardi para mudar a posição do seu veículo

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 15:39

Públicado em 

23 ago 2021 às 15:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O advogado Rodrigo Bandeira de Mello, na rua, se apressando para retirar seu carro da vaga proibida
O advogado Rodrigo Bandeira de Mello, na rua, se apressando para retirar seu carro da vaga proibida Crédito: Vitor Jubini

Atualização

23/08/2021 - 6:56
O advogado Rodrigo Bandeira de Mello, após a publicação desta coluna, alegou que estacionou na vaga porque o espaço teria sido reservado pelo Tribunal de Justiça para advogados e promotores que atuam no caso Milena Gottardi. Segundo ele, durante o julgamento, foi informado de que deveria retirar seu veículo daquela vaga, que estava destinada a uma tenda da OAB-ES. O advogado diz que acatou a ponderação e retirou seu carro daquela vaga e estacionou ao lado, em outro espaço. "Jamais desrespeitaria uma lei de trânsito", enfatizou. 
Uma cena chamou atenção nesta segunda-feira (23), no começo da tarde, durante o primeiro dia do julgamento dos seis acusados de terem participado do assassinato da médica Milena Gottardi.
Rodrigo Bandeira de Mello, advogado de defesa de um dos réus, o ex-policial civil e ex-marido da vítima Hilário Frasson, teve que deixar o salão do júri às pressas para retirar seu carro que estava estacionado em uma vaga proibida.
Mello, que foi o primeiro entre os advogados a chegar, havia parado seu veículo na vaga onde a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) instala uma tenda que funciona como ponto de apoio para os advogados, em frente ao Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta.

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O advogado de defesa, avisado de que ali era o local reservado para a OAB, desceu do Fórum Criminal e, apressado, retirou o veículo estacionado irregularmente. Depois de recolocar seu carro em outra vaga, Rodrigo de Mello subiu para retomar seu trabalho como advogado de defesa.
A vaga onde estava o carro do advogado, em frente ao Fórum Criminal de Vitória, serve como ponto de apoio da OAB-ES
A vaga onde estava o carro do advogado, em frente ao Fórum Criminal de Vitória, serve como ponto de apoio da OAB-ES Crédito: Vitor Jubini
Por volta das 8h, antes do início do primeiro dia de julgamento dos réus, parentes e amigos da médica chegaram em frente ao fórum com camisas e faixas que lembram a pediatra e pedindo justiça para a médica, assassinada em 14 de setembro de 2017.

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A Comissão da Mulher Advogada da OAB-ES também marcou presença no julgamento estendeu faixas com os dizeres “Basta de violência contra a mulher” e “Não ao feminicídio”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Justiça Milena Gottardi Vitória (ES) Advogado Advocacia OAB-ES
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