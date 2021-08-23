Advogado diz que não violou lei ao estacionar em frente ao Fórum de Vitória

O advogado Rodrigo Bandeira de Mello, que atua na defesa do ex-policial civil Hilário Frasson, alegou que estacionou o seu veículo em frente ao Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, porque recebeu ofício do Tribunal de Justiça com informação de aquele espaço estaria destinado a advogados e promotores durante o julgamento dos réus envolvidos no assassinato da médica Milena Gottardi
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“Essas vagas foram reservadas para advogados e promotores, conforme consta em ofício partilhado com a coluna. A atitude foi totalmente de acordo com as orientações do Poder Judiciário e dos próprios guardas de trânsito. Assim como eu, antes do início do julgamento, o promotor parou nesse espaço que depois foi reservado para o drive-thru da OAB. Igualmente a mim, o assessor dele desceu para retirar o carro da promotoria”, diz Rodrigo de Mello.
O advogado afirma que concordou com o pedido do funcionário da Ordem: “Desci e posicionei meu carro na vaga ao lado, que a Guarda Municipal novamente havia reservado pra mim”.
A coluna recebeu da assessoria do advogado um ofício, da 1ª Vara Criminal de Vitória, com data de 17 de agosto, com a solicitação à gerência da Vara de bloqueio de vagas, em frente ao Fórum Criminal, para advogados, promotores e servidores da Justiça que atuarão durante o julgamento dos réus do caso Milena Gottardi.