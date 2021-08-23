Advogado diz que não violou lei ao estacionar em frente ao Fórum de Vitória

“Essas vagas foram reservadas para advogados e promotores, conforme consta em ofício partilhado com a coluna. A atitude foi totalmente de acordo com as orientações do Poder Judiciário e dos próprios guardas de trânsito. Assim como eu, antes do início do julgamento, o promotor parou nesse espaço que depois foi reservado para o drive-thru da OAB. Igualmente a mim, o assessor dele desceu para retirar o carro da promotoria”, diz Rodrigo de Mello.