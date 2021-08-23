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Leonel Ximenes

Advogado diz que não violou lei ao estacionar em frente ao Fórum de Vitória

Rodrigo Bandeira de Mello, que atua na defesa do ex-policial civil Hilário Frasson no caso Milena Gottardi, afirma que inicialmente o espaço estava reservado para advogados e promotores

Públicado em 

23 ago 2021 às 19:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A tenda da OAB-ES montada em frente ao Fórum Criminal de Vitória
A tenda da OAB-ES montada em frente ao Fórum Criminal de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O advogado Rodrigo Bandeira de Mello, que atua na defesa do ex-policial civil Hilário Frasson, alegou que estacionou o seu veículo em frente ao Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, porque recebeu ofício do Tribunal de Justiça com informação de aquele espaço estaria destinado a advogados e promotores durante o julgamento dos réus envolvidos no assassinato da médica Milena Gottardi.
Segundo mostrou a coluna na tarde desta segunda (23), Rodrigo de Mello teve que deixar o júri, por alguns minutos, porque foi informado, durante o julgamento, de que aquela vaga seria ocupada por uma tenda (drive-thru) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES).
“Essas vagas foram reservadas para advogados e promotores, conforme consta em ofício partilhado com a coluna. A atitude foi totalmente de acordo com as orientações do Poder Judiciário e dos próprios guardas de trânsito. Assim como eu, antes do início do julgamento, o promotor parou nesse espaço que depois foi reservado para o drive-thru da OAB. Igualmente a mim, o assessor dele desceu para retirar o carro da promotoria”, diz Rodrigo de Mello.
O advogado afirma que concordou com o pedido do funcionário da Ordem: “Desci e posicionei meu carro na vaga ao lado, que a Guarda Municipal novamente havia reservado pra mim”.
A coluna recebeu da assessoria do advogado um ofício, da 1ª Vara Criminal de Vitória, com data de 17 de agosto, com a solicitação à gerência da Vara de bloqueio de vagas, em frente ao Fórum Criminal, para advogados, promotores e servidores da Justiça que atuarão durante o julgamento dos réus do caso Milena Gottardi.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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