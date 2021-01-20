Lona é instalada no Terminal de Itaparica Crédito: Divulgação/ DER-ES

Your browser does not support the audio element. Terminal de Itaparica será reaberto na próxima segunda-feira

O terminal rodoviário do Transcol está fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.

Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de cerca de 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes.

Depois disso, um novo projeto foi feito para o terminal, com a instalação de uma cobertura em lonas tensionadas. As obras tiveram início em março. Segundo Luiz César Maretto, diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), o prazo para conclusão não foi considerado longo, visto 2020 atípico por conta da pandemia.