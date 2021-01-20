Terminal de Itaparica será reaberto na próxima segunda-feira
O governo do Estado entrega, nesta sexta-feira (22), às 18h30, as obras do novo Terminal Itaparica, em Vila Velha. O local estava fechado desde julho de 2018, por conta de problemas na estrutura do telhado. O Terminal de Itaparica volta a funcionar totalmente remodelado, com design e materiais modernos. A operação no local será retomada na próxima segunda-feira (25).
O terminal rodoviário do Transcol está fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.
Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de cerca de 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes.
Depois disso, um novo projeto foi feito para o terminal, com a instalação de uma cobertura em lonas tensionadas. As obras tiveram início em março. Segundo Luiz César Maretto, diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), o prazo para conclusão não foi considerado longo, visto 2020 atípico por conta da pandemia.
“A obra não durou tanto tempo. Esse ano de pandemia foi difícil, as empresas tiveram dificuldades, essa lona veio da França. Tivemos alguns problemas, mas mesmo assim estamos conseguindo, em menos de um ano, finalizar a execução da obra”, concluiu.