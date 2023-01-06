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Migração do sinal de TV

Saiba se você tem direito à instalação gratuita da nova parabólica digital

Um dos pré-requisitos para ter acesso ao kit é ser beneficiário de programas sociais do governo federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2023 às 14:42

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 14:42

Parabólicas digitais estão sendo instaladas de graça para 11,5 mil famílias de baixa renda no Espírito Santo
Parabólicas digitais estão sendo instaladas de graça para 11,5 mil famílias de baixa renda no Espírito Santo Crédito: Siga Antenado/ Divulgação
Cerca de 11,5 mil famílias de baixa renda dos municípios da Região Metropolitana — Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, Guarapari e Fundão — terão direito à instalação gratuita da nova parabólica digital. A substituição é feita pela Siga Antenado, entidade criada por determinação da Anatel, responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das parabólicas digitais. 
A instalação da nova parabólica digital é necessária para que a tecnologia 5G possa ser ativada com todo o seu potencial. Como a tecnologia vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta deverá trocar seus equipamentos pelos que operam em outra faixa, a Banda Ku.
O presidente da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca os benefícios da nova antena. “Os benefícios mais visíveis são novos canais, programação regional e melhor qualidade de imagem e de som. Os equipamentos, tanto a antena quanto o receptor, também são mais modernos. E a programação continua aberta, gratuita”, explica.
A dona de casa, Maria Valdina, moradora do município da Serra, teve a sua nova antena instalada há cerca de quatro meses e conta que percebeu a diferença na qualidade do sinal e no aumento dos canais disponíveis. “A imagem e o som ficaram melhores, ficou muito bom assistir TV assim. Agora consigo assistir alguns canais que antes não tinha acesso”, comentou.

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Quem tem direito à substituição gratuita?
A instalação gratuita é destinada às famílias de menor renda inscritas em Programas Sociais do Governo Federal — como Bolsa Família, Pronatec, Carteira do Idoso, entre outros — e que já tenham a antena parabólica tradicional em pleno funcionamento no momento da visita dos técnicos.
Como fazer o agendamento?
Os beneficiários de programas sociais devem acessar o site sigaantenado.com.br. No lado direito e no alto da tela, clique no botão “Programa de Distribuição de Kit”. Na tela que surgir, informe o NIS (Número de Identificação Social) ou CPF. Se a distribuição já tiver começado em sua cidade e seu nome estiver na lista, preencha um questionário para que nossa equipe verifique se está apto a fazer o agendamento. Outra opção é ligar para o ligar para 0800 729 2404.
Não tenho direito ao kit gratuito. O que fazer?
Quem tem a parabólica tradicional e não tem direito ao kit gratuito deve procurar lojas de eletrônicos ou os antenistas que atuam em sua região. Eles poderão dar toda a orientação necessária para a aquisição e instalação da nova parabólica digital e do receptor adequado para a banda Ku.
Apenas quem assiste TV pela parabólica tradicional precisa substituir os equipamentos pela nova parabólica digital, inclusive o receptor. Mas quem já assiste TV pelo sinal digital terrestre (antena espinha de peixe), pela parabólica digital, por streaming (internet) ou é cliente de TV paga, não precisa fazer nada, pois não sofrerá qualquer impacto pela mudança.

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