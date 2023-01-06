Saiba se você tem direito à instalação gratuita da nova parabólica digital

Parabólicas digitais estão sendo instaladas de graça para 11,5 mil famílias de baixa renda no Espírito Santo Crédito: Siga Antenado/ Divulgação

Cerca de 11,5 mil famílias de baixa renda dos municípios da Região Metropolitana — Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, Guarapari e Fundão — terão direito à instalação gratuita da nova parabólica digital. A substituição é feita pela Siga Antenado, entidade criada por determinação da Anatel, responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das parabólicas digitais.

A instalação da nova parabólica digital é necessária para que a tecnologia 5G possa ser ativada com todo o seu potencial. Como a tecnologia vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta deverá trocar seus equipamentos pelos que operam em outra faixa, a Banda Ku.

O presidente da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca os benefícios da nova antena. “Os benefícios mais visíveis são novos canais, programação regional e melhor qualidade de imagem e de som. Os equipamentos, tanto a antena quanto o receptor, também são mais modernos. E a programação continua aberta, gratuita”, explica.

A dona de casa, Maria Valdina, moradora do município da Serra, teve a sua nova antena instalada há cerca de quatro meses e conta que percebeu a diferença na qualidade do sinal e no aumento dos canais disponíveis. “A imagem e o som ficaram melhores, ficou muito bom assistir TV assim. Agora consigo assistir alguns canais que antes não tinha acesso”, comentou.

Quem tem direito à substituição gratuita?

A instalação gratuita é destinada às famílias de menor renda inscritas em Programas Sociais do Governo Federal — como Bolsa Família, Pronatec, Carteira do Idoso, entre outros — e que já tenham a antena parabólica tradicional em pleno funcionamento no momento da visita dos técnicos.

Como fazer o agendamento?

Os beneficiários de programas sociais devem acessar o site sigaantenado.com.br. No lado direito e no alto da tela, clique no botão “Programa de Distribuição de Kit”. Na tela que surgir, informe o NIS (Número de Identificação Social) ou CPF. Se a distribuição já tiver começado em sua cidade e seu nome estiver na lista, preencha um questionário para que nossa equipe verifique se está apto a fazer o agendamento. Outra opção é ligar para o ligar para 0800 729 2404.

Não tenho direito ao kit gratuito. O que fazer?

Quem tem a parabólica tradicional e não tem direito ao kit gratuito deve procurar lojas de eletrônicos ou os antenistas que atuam em sua região. Eles poderão dar toda a orientação necessária para a aquisição e instalação da nova parabólica digital e do receptor adequado para a banda Ku.