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Aberto agendamento para instalação gratuita de nova antena digital na Grande Vitória

Famílias inscritas em programas sociais do governo federal têm direito ao serviço; previsão é de que 11,5 mil kits sejam instalados na região

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2022 às 15:37
O processo de migração da antena tradicional para o modelo digital chegou à Grande Vitória, e os agendamentos para o serviço de troca estão abertos na região. A mudança é necessária porque as parabólicas antigas deixarão de funcionar. Terão direito ao kit e à instalação gratuita do novo equipamento as famílias inscritas em programas sociais do governo federal e que tenham a antena antiga em casa e em funcionamento.
Para verificar se tem direito, a população deve acessar o site https://sigaantenado.com.br/distribuicao-kits/ ou ligar gratuitamente para 0800 729 2404 com o CPF ou NIS em mãos. Será necessário responder um questionário e, depois, marcar o melhor dia e horário para que a instalação seja realizada. Antes, um técnico fará uma vistoria para confirmar que a pessoa tem direito ao kit gratuito.
Vila Velha e Serra são as cidades com maior número de famílias que devem ser atendidas, com cerca de 2,9 mil e 2,7 mil kits, respectivamente. Na sequência, estão Cariacica (2,4 mil), Vitória (2 mil), Guarapari (743), Viana (421) e Fundão (118).
Aberto agendamento para instalação gratuita de nova antena digital na Grande Vitória
Antenas antigas serão trocas pela parabólica digital
AA instalação dos equipamentos é gratuita - Foto: Agência Brasil/EBC Crédito: Agência Brasil/EBC
Futuramente, quando as operadoras de telefonia ativarem a tecnologia 5G em todo seu potencial na região, o sinal de TV das parabólicas tradicionais poderá sofrer interferências e ter o sinal interrompido. Isso vai acontecer porque o 5G opera na mesma frequência da parabólica tradicional, a Banda C. Mais de 60 emissoras de TV que transmitem sua programação por essa banda já migraram para a nova parabólica digital, a Banda Ku.
De acordo com Leandro Guerra, presidente da Siga Antenado, a nova parabólica digital tem melhor qualidade de imagem, de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito e o que precisam fazer para migrar para a nova tecnologia”, explica.

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As famílias que utilizam outros sistemas de recepção para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna ou TV por assinatura não precisam se preocupar, pois não haverá qualquer mudança em seus equipamentos
A Siga Antenado, entidade não governamental criada por determinação da Anatel, é a responsável pela operação, que tem a missão de informar a população que assiste TV aberta pela parabólica sobre o que ela precisa fazer para não perder o sinal de televisão. Também é função da entidade a instalação de kits gratuitos com o novo equipamento digital na residência de quem tem esse direito.

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