Relembre o dia em que o papa Francisco abençoou a bandeira do ES

Bandeira capixaba foi levada ao Vaticano pelo governador Renato Casagrande (PSB), um dos chefes de Estado que tiveram a oportunidade de estar com o pontífice

Pontífice abençoou bandeira do Espírito Santo durante visita do governador ao Vaticano no ano passado. (Reprodução)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), foi um dos chefes de Estado que tiveram a oportunidade de estar frente a frente com o papa Francisco - que morreu nesta segunda-feira (21) - e pedir a bênção do pontífice. O encontro do mandatário capixaba com o religioso ocorreu em 9 de novembro de 2024.

A audiência privada de Casagrande com o papa Francisco, à época, durou cerca de 30 minutos. Na ocasião, o governador estava acompanhado da primeira-dama Virgínia Casagrande e de assessores. Após prestar reverência ao papa, o socialista pediu para que ele abençoasse a bandeira do Espírito Santo.

Relembre o encontro do governador do Estado com o papa Francisco em 2024:

Ao compartilhar o encontro com Francisco, no Vaticano, Casagrande escreveu, em publicação feita no perfil dele no Instagram em novembro do ano passado: "Encontrar com o papa Francisco foi, sem dúvidas, um dos momentos mais emocionantes da minha vida, tanto pessoalmente quanto como governador".

O chefe do Executivo estadual ainda destacou, na publicação, a entrega de um presente ao Papa, bem como a bênção do pontífice à bandeira do Estado. "Foi uma oportunidade para falar sobre a Festa da Penha e entregar uma imagem do São José de Anchieta como símbolo da nossa devoção. Recebemos também a bênção para a bandeira capixaba, que agora leva essa força e proteção para o Palácio Anchieta", disse Casagrande à época.

O encontro de Casagrande com o Papa Francisco em 2024 ocorreu durante rápida passagem do governador pela Itália, antes dda para o Azerbaijão, onde participaria da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP29). A visita ao religioso havia sido solicitado pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario, e pelo bispo auxiliar, Dom Andherson Franklin, junto à Nunciatura, que representa a Santa Sé no Brasil.

