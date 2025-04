Em Roma

Bispo de São Mateus relembra "encontro engraçado" com papa Francisco em 2016

Dom Paulo Bosi Dal’Bó, bispo da Diocese de São Mateus, esteve com pontífice em 2016 e a imagem dos dois aos risos repercutiu não apenas no ES

2 min de leitura min de leitura

Papa Francisco sorridente após 'brincadeira' de Dom Paulo em encontro no fim de 2016, em Roma. (Dom Paulo Bosi Dal'Bó)

“‘O que o bispo disse para o papa para ele rir tanto?’. Foi um encontro muito descontraído, de um pai espiritual que acolhe os seus filhos”, comentou dom Paulo Bosi Dal’Bó, bispo da Diocese de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, sobre a foto ao lado do papa Francisco no fim de 2016, em Roma, capital da Itália. Na imagem, é possível ver a maior autoridade católica, que morreu nesta segunda-feira (21), bastante sorridente. A partida repentina do pontífice o fez relembrar do encontro ocorrido há quase uma década.

Dom Paulo contou que esteve em Roma para o curso de novos bispos e conviveu com Francisco por um dia durante o período de aprendizado. Para o bispo diocesano, era como um pai que preparava os filhos para a próxima missão. “É uma convivência familiar, o pai com os filhos que chegam e vão assumir a missão de comandar as suas dioceses”, afirmou em entrevista para o repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte.

Na época do encontro, Dal’Bó disse para a TV Gazeta que foi um momento especial e agradeceu pela nomeação de bispo, dizendo que a missão é bela, mas árdua, e que o papa respondeu que o Dom Paulo era jovem e tinha bastante tempo de trabalho pela frente. Depois, fez uma brincadeira e considerou a reação de Francisco alegre e prazerosa.

O bispo de São Mateus foi a Roma novamente no fim de 2022, quando esteve pela última vez com Francisco, em uma visita ad limina. “Foi uma avaliação ou uma prestação de contas em todos os sentidos”, relatou.

Dom Paulo fez uma reflexão sobre a vida e a morte, relembrando da recente enfermidade do Papa e da aparente recuperação de Francisco, que participou de eventos religiosos públicos, mesmo com evidentes limitações de saúde.

“A vida é uma linha frágil, nós não sabemos o passo seguinte. Quem imaginaria que depois de uma longa enfermidade, ele iria reaparecer em cena, parece bem melhor, recuperado, e nessa madrugada ele se despede dessa forma. Ninguém sabe qual será o nosso dia. Precisamos celebrar bem o nosso mistério com fé. Aquele que acredita, a vida não é tirada. E sim transformada”.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta