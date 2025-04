Adeus a Francisco

Morte do papa: capixabas na Itália dizem que clima é de comoção

Capixabas de Colatina que moram na Europa faziam visita a Milão quando receberam a notícia da morte do papa Francisco, nesta segunda-feira (21)

Capixabas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, visitavam Milão, na Itália, quando receberam, com tristeza, a notícia doa morte do papa Francisco, na manhã desta segunda-feira (21). A jornalista Thaynara Lebarchi e o marido dela, Hugo Rebonato, que moram na Itália, contam que o clima é de comoção entre moradores e turistas.

“A morte do papa Francisco pegou todo mundo de surpresa aqui na Itália. O clima é de comoção, foi rezada uma missa aqui na Catedral de Milão e colocada a intenção pela alma do papa Francisco. Amanhã haverá uma missa em sufrágio às 5h30. As pessoas estão tristes e lamentando”, disse Thaynara Lebarchi.

Hugo Rebonato disse que muitos estão orando também pela transição e escolha do novo papa. “Estamos todos muito tristes. Era um papa muito querido, sempre próximo aos fiéis. Esperávamos que tivesse uma recuperação plena, mas, infelizmente, veio essa notícia hoje cedo. Aqui, como é um dia de feriado, muitas pessoas estão passeando como turistas, mas muitos procurando orações pela intenção da alma do papa, como também pela Igreja neste momento de transição.”

Residindo em Londres, Vinícius Gonçalves foi passear pela Itália e também se surpreendeu com a triste notícia. “Há uma comoção enorme aqui na Itália. Seria um final de semana de alegria, por ser feriado, mas essa notícia deixou todos nós católicos tristes”, comentou.

