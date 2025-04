Emoção

Bispo de Cachoeiro conversou com papa por 45 minutos: 'Ouviu meus sentimentos'

Dom Luiz Fernando Lisboa relembrou os momentos em que esteve com Francisco e disse que pontificado será lembrado por tornar a Igreja mais próxima, aberta, missionária e humanitária

Dom Luiz Fernando Lisboa e o Papa Francisco no Vaticano . (Vatican News)

O bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, dom Luiz Fernando Lisboa, disse à reportagem da TV Gazeta Sul que recebeu com tristeza a notícia do falecimento do Santo Padre, o papa Francisco, na manhã desta segunda-feira (21). Lisboa lembrou dos momentos em que teve a oportunidade de se encontrar com o papa: em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, no Brasil; e também no Vaticano.

Mas foi um telefonema enquanto estava na África, em Pemba, durante uma missão, que o surpreendeu. “Na missão em Moçambique, ele me telefonou e se colocou à disposição do cardeal local, enviou dinheiro para ajudar os deslocados da guerra. Era um papa sempre presente."

Depois, quando foi transferido, antes de vir para o Brasil, Francisco recebeu dom Luiz Fernando no Vaticano.

Achei que seria um cumprimento de dois minutos, mas ficamos conversando por 45 minutos, só nós dois. Fez muitas perguntas, deixou que falasse quais eram meus sentimentos. O papa era muito humano, um pai, um irmão mais velho que nós perdemos dom Luiz Fernando Lisboa • Bispo de Cachoeiro

Legado

Dom Luiz Fernando destacou que o pontificado de Francisco será lembrado pela humanidade.

“Recebi com muita tristeza a notícia da morte, mas também com a certeza que cumpriu muito bem a missão. Temos que lembrar que Bento XVI renunciou dizendo que não conseguia dialogar com esse mundo, com tantas transformações, e Francisco conseguiu não só ser o papa da Igreja Católica, era um líder mundial, que conseguiu conversar sobre todos os aspectos, não fugia dos temas e era um papa que, nesse nosso tempo, estávamos precisando”, lembrou o bispo diocesano, em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.

Além do diálogo, dom Luiz Fernando pontuou o chamado para a Igreja ser mais próxima, aberta, missionária e humanitária. "Seu legado ficará para sempre e, para o mundo, seus gestos, as decisões que tomou, sempre foram nesse sentido."



Seu legado foi humanizar o mundo, para que tivéssemos o cuidado uns com os outros e com a criação. Esse legado ficará para sempre Dom Luiz Fernando Lisboa • Bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

