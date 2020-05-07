Mortes por síndrome respiratória grave disparam no ES após pandemia

Dificuldade para respirar é um dos sintomas apresentados pelos pacientes com síndrome respiratória grave Crédito: Freepik

Do mês passado até agora, foram 61 mortes, representando 88,4% dos casos de 2020 em menos de 40 dias. Para se ter uma ideia do aumento significativo, em 2019 foram quatro na mesma época, ou 30,7% do total.

O levantamento é do Portal da Transparência do Registro Civil, que reúne, entre outras informações, dados sobre mortes relacionadas nos cartórios em todos os Estados. A situação no Espírito Santo não é diferente da observada no restante do país: no ano passado, foram 407 óbitos por SRAG no Brasil, enquanto, em 2020, já chegaram a 3.111.

O aumento de mortes por síndromes respiratórias coincide com o advento da Covid-19, uma vez que a doença é decorrente do novo coronavírus (Sars-Cov-2), um dos causadores da SRAG, assim como H1N1 e H3N2. O paciente acometido pela síndrome apresenta febre associada a outros sintomas gripais, tais como tosse seca e dificuldades para respirar.

A distinção entre os vírus causadores da síndrome respiratória é feita por exames laboratoriais e, se necessário, por medidas complementares. Para os pacientes internados em investigação de SRAG, o protocolo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de mantê-los em UTI de isolamento. Se for confirmada a Covid-19, são acomodados em leitos exclusivos para a doença.