ES chega a 355 leitos de UTI para pacientes com coronavírus

O Espírito Santo alcançou a marca de 355 leitos de UTI para pacientes com o novo coronavírus nesta terça-feira (05), dois a mais do que a previsão para a última segunda-feira (04), quando ainda havia 293 vagas de terapia intensiva disponíveis. Do total, 262 estão na região metropolitana, onde também se concentra grande parte da demanda e que registra a maior taxa de ocupação - agora em 69,47%. Somando-se ao atendimento em enfermaria, o Estado totaliza 728 leitos exclusivos para casos de Covid-19.
A ampliação da oferta vem sendo feita de maneira gradativa, conforme a conclusão de obras na rede própria e formalizações de contrato com hospitais filantrópicos e da rede particular. No caso de UTIs, também depende da aquisição de respiradores para equipar a unidade.
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE LEITOS PARA PACIENTES COM COVID-19
O número ainda é menor do que o programado pelo governo para o final do mês de abril - 813. Mas no início da pandemia, a previsão do governo era ofertar menos de 10% do que agora está no planejamento. Em coletiva no dia 13 de março, o governador Renato Casagrande havia anunciado a intenção de reservar 120 leitos nos hospitais da rede pública estadual para garantir o atendimento de pacientes com condição clínica agravada da doença. Contudo, à medida que a Covid-19 avança no Espírito Santo, novas programações têm sido feitas.
Em um segundo momento, o governador Renato Casagrande prometeu que haveria 460 leitos de enfermaria até o dia 30 de abril. Entretanto, no dia 25 de abril, em novo pronunciamento, o governador já começou a trabalhar com a expectativa de contar com 813 leitos para o atendimento a pacientes de Covid-19. Números que foram aumentando de acordo com a curva de infectados no Estado.
Uma nova projeção foi feita para o início de junho, quando o Espírito Santo pode totalizar 1,3 mil vagas para pacientes com o coronavírus. Esses dados têm se mostrado bastante dinâmicos. Em meados de abril, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informava que pretendia ampliar a oferta para mil leitos somente em julho.
Até o final de maio nós temos projetado chegar a 1.300 leitos de enfermaria e de UTI no conjunto de hospitais públicos, filantrópicos e privados do Espírito Santo. A projeção leva em consideração pactuações que já foram construídas e leva em consideração a expectativa de inauguração de obras que nós disparamos no mês de fevereiro no conjunto de hospitais do Estado, disse o secretário de saúde Nésio Fernandes em entrevista coletiva.
A Sesa foi procurada para apresentar a programação da oferta de leitos ao longo dos últimos dois meses, com detalhamento de onde estão as vagas, porém não deu retorno. Assim que o órgão se manifestar, este texto será atualizado.