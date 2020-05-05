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Atendimento hospitalar

ES chega a 355 leitos de UTI para pacientes com coronavírus

Somando à enfermaria, são 728 vagas em todo o Estado para casos de Covid-19. A projeção é chegar a 1,3 mil em junho. No início da pandemia, o governo planejava 120 leitos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 19:51

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 19:51

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra  Crédito: Reprodução/TV
Espírito Santo alcançou a marca de 355 leitos de UTI para pacientes com o novo coronavírus nesta terça-feira (05), dois a mais do que a previsão para a última segunda-feira (04), quando ainda havia 293 vagas de terapia intensiva disponíveis. Do total, 262 estão na região metropolitana, onde também se concentra grande parte da demanda e que registra a maior taxa de ocupação - agora em 69,47%. Somando-se ao atendimento em enfermaria, o Estado totaliza 728 leitos exclusivos para casos de Covid-19. 
A ampliação da oferta vem sendo feita de maneira gradativa, conforme a conclusão de obras na rede própria e formalizações de contrato com hospitais filantrópicos e da rede particular. No caso de UTIs, também depende da aquisição de respiradores para equipar a unidade.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE LEITOS PARA PACIENTES COM COVID-19

O número ainda é menor do que o programado pelo governo para o final do mês de abril - 813. Mas no início da pandemia, a previsão do governo era ofertar menos de 10% do que agora está no planejamento. Em coletiva no dia 13 de março, o governador Renato Casagrande havia anunciado a intenção de reservar 120 leitos nos hospitais da rede pública estadual para garantir o atendimento de pacientes com condição clínica agravada da doença. Contudo, à medida que a Covid-19 avança no Espírito Santo, novas programações têm sido feitas.
Em um segundo momento, o governador Renato Casagrande prometeu que haveria 460 leitos de enfermaria até o dia 30 de abril. Entretanto, no dia 25 de abril, em novo pronunciamento, o governador já começou a trabalhar com a expectativa de contar com 813 leitos para o atendimento a pacientes de Covid-19. Números que foram aumentando de acordo com a curva de infectados no Estado. 
Uma nova projeção foi feita para o início de junho, quando o Espírito Santo pode totalizar 1,3 mil vagas para pacientes com o coronavírus. Esses dados têm se mostrado bastante dinâmicos. Em meados de abril, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informava que pretendia ampliar a oferta para mil leitos somente em julho

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Até o final de maio nós temos projetado chegar a 1.300 leitos de enfermaria e de UTI no conjunto de hospitais públicos, filantrópicos e privados do Espírito Santo. A projeção leva em consideração pactuações que já foram construídas e leva em consideração a expectativa de inauguração de obras que nós disparamos no mês de fevereiro no conjunto de hospitais do Estado, disse o secretário de saúde Nésio Fernandes em entrevista coletiva.
A Sesa foi procurada para apresentar a programação da oferta de leitos ao longo dos últimos dois meses, com detalhamento de onde estão as vagas, porém não deu retorno. Assim que o órgão se manifestar, este texto será atualizado. 

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