ES chega a 355 leitos de UTI para pacientes com coronavírus

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Reprodução/TV

Espírito Santo alcançou a marca de 355 leitos de UTI para pacientes com o novo coronavírus nesta terça-feira (05), dois a mais do que a previsão para a última segunda-feira (04), quando ainda havia 293 vagas de terapia intensiva disponíveis. Do total, 262 estão na região metropolitana, onde também se concentra grande parte da demanda e que registra a maior taxa de ocupação - agora em 69,47%. Somando-se ao atendimento em enfermaria, o Estado totaliza 728 leitos exclusivos para casos de Covid-19.

A ampliação da oferta vem sendo feita de maneira gradativa, conforme a conclusão de obras na rede própria e formalizações de contrato com hospitais filantrópicos e da rede particular. No caso de UTIs, também depende da aquisição de respiradores para equipar a unidade.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE LEITOS PARA PACIENTES COM COVID-19

O número ainda é menor do que o programado pelo governo para o final do mês de abril - 813 . Mas no início da pandemia, a previsão do governo era ofertar menos de 10% do que agora está no planejamento. Em coletiva no dia 13 de março, o governador Renato Casagrande havia anunciado a intenção de reservar 120 leitos nos hospitais da rede pública estadual para garantir o atendimento de pacientes com condição clínica agravada da doença. Contudo, à medida que a Covid-19 avança no Espírito Santo, novas programações têm sido feitas.

Até o final de maio nós temos projetado chegar a 1.300 leitos de enfermaria e de UTI no conjunto de hospitais públicos, filantrópicos e privados do Espírito Santo. A projeção leva em consideração pactuações que já foram construídas e leva em consideração a expectativa de inauguração de obras que nós disparamos no mês de fevereiro no conjunto de hospitais do Estado, disse o secretário de saúde Nésio Fernandes em entrevista coletiva.