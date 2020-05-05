Casos de coronavírus em Barra de São Francisco chegam a cinco

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola

O município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou dois novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. A cidade contabiliza cinco casos de Covid-19, a informação foi divulgada pela prefeitura na tarde desta terça-feira (5).

*Atualização: Após a publicação desta matéria, a Prefeitura de Barra de São Francisco publicou a confirmação do sexto caso confirmado no município. De acordo com o Executivo, os casos foram informados separadamente ao município.

De acordo com o Executivo, uma idosa está hospitalizada no CTI do Hospital Estadual Doutor Alceu Melgaço Filho.