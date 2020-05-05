Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia no ES

Casos de coronavírus em Barra de São Francisco chegam a cinco

O município confirmou mais dois casos nesta terça-feira, um dos pacientes está internado na UTI do hospital da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 18:50

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 18:50

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES
Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola
O município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou dois novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. A cidade contabiliza cinco casos de Covid-19, a informação foi divulgada pela prefeitura na tarde desta terça-feira (5).
*Atualização: Após a publicação desta matéria, a Prefeitura de Barra de São Francisco publicou a confirmação do sexto caso confirmado no município. De acordo com o Executivo,  os casos foram informados separadamente ao município. 

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

De acordo com o Executivo, uma idosa está hospitalizada no CTI do Hospital Estadual Doutor Alceu Melgaço Filho.
O outro paciente infectado é um adolescente, do sexo masculino, de 13 anos de idade. Ele teve contato com outras pessoas do município que testaram positivo para a doença. Ainda segundo a prefeitura, o adolescente não apresenta comorbidades, ele está em isolamento domiciliar e apresenta bom estado de saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados