Casos de coronavírus em Barra de São Francisco chegam a cinco

O município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou dois novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. A cidade contabiliza cinco casos de Covid-19, a informação foi divulgada pela prefeitura na tarde desta terça-feira (5).
*Atualização: Após a publicação desta matéria, a Prefeitura de Barra de São Francisco publicou a confirmação do sexto caso confirmado no município. De acordo com o Executivo, os casos foram informados separadamente ao município.
De acordo com o Executivo, uma idosa está hospitalizada no CTI do Hospital Estadual Doutor Alceu Melgaço Filho.
O outro paciente infectado é um adolescente, do sexo masculino, de 13 anos de idade. Ele teve contato com outras pessoas do município que testaram positivo para a doença. Ainda segundo a prefeitura, o adolescente não apresenta comorbidades, ele está em isolamento domiciliar e apresenta bom estado de saúde.