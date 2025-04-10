As lojas do Mercado da Capixaba , no Centro de Vitória , vão começar a funcionar neste sábado (12). O espaço, situado entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel, passou por reformas nos últimos anos e, depois da entrega das obras em julho de 2024, começou a receber atividades culturais, com as lojas ainda fechadas.

No próximo sábado (12), quatro dos 16 módulos comerciais do mercado vão começar a funcionar a partir das 9h. Entre os espaços que serão inaugurados neste fim de semana estão empreendimentos de artesanato e de essências naturais.

Já em março, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), concessionária que administra o mercado, esclareceu à reportagem que foram necessários ajustes arquitetônicos e burocráticos para que as lojas começassem a funcionar e, por isso, foram registrados os atrasos.

Your browser does not support the audio element. Mercado da Capixaba: primeiras lojas serão abertas sábado (12)

Com a finalização de parte dos ajustes, as atividades comerciais estão liberadas para começar. Além disso, segundo a gestão do espaço, a programação de inauguração das lojas ainda vai contar com Feiras das Artesãs de Viana, Exposição de Cadeiras Bacutias e com a troca de mudas e sementes de plantas.

“Esse início das atividades das lojas traz algo positivo para a população, que vai resgatar um espaço que pulsava aqui no Centro de Vitória. Neste sábado, vamos começar com quatro lojas, mas as demais estão em fase de obras e de fechamento de contrato”, explicou Isabella Capdeville, gestora da administração do mercado.

Segundo Isabella, com as lojas abertas, as atividades comerciais do mercado vão acontecer de segunda a segunda-feira, inicialmente das 10h às 18h. Apenas no sábado de inauguração que o horário será de 9h às 14h.

Vista externa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Relembre

No ano seguinte, 2021, a prefeitura divulgou uma nova previsão para o início da reforma : primeiro semestre de 2022. Na época, o então secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Marcelo de Oliveira, alegou que o projeto que se tinha até aquele momento era muito conceitual para que fosse contratada uma empresa para as obras.