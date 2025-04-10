As lojas do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, vão começar a funcionar neste sábado (12). O espaço, situado entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel, passou por reformas nos últimos anos e, depois da entrega das obras em julho de 2024, começou a receber atividades culturais, com as lojas ainda fechadas.
No próximo sábado (12), quatro dos 16 módulos comerciais do mercado vão começar a funcionar a partir das 9h. Entre os espaços que serão inaugurados neste fim de semana estão empreendimentos de artesanato e de essências naturais.
Após a entrega das obras no ano passado, a Prefeitura de Vitória apresentou, pelo menos, duas datas para inauguração: outubro de 2024 e janeiro de 2025, que não foram cumpridas. A situação, inclusive, chegou a gerar a insatisfação de comerciantes do Centro, como mostrou A Gazeta em fevereiro deste ano.
Já em março, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), concessionária que administra o mercado, esclareceu à reportagem que foram necessários ajustes arquitetônicos e burocráticos para que as lojas começassem a funcionar e, por isso, foram registrados os atrasos.
Mercado da Capixaba: primeiras lojas serão abertas sábado (12)
Com a finalização de parte dos ajustes, as atividades comerciais estão liberadas para começar. Além disso, segundo a gestão do espaço, a programação de inauguração das lojas ainda vai contar com Feiras das Artesãs de Viana, Exposição de Cadeiras Bacutias e com a troca de mudas e sementes de plantas.
“Esse início das atividades das lojas traz algo positivo para a população, que vai resgatar um espaço que pulsava aqui no Centro de Vitória. Neste sábado, vamos começar com quatro lojas, mas as demais estão em fase de obras e de fechamento de contrato”, explicou Isabella Capdeville, gestora da administração do mercado.
Segundo Isabella, com as lojas abertas, as atividades comerciais do mercado vão acontecer de segunda a segunda-feira, inicialmente das 10h às 18h. Apenas no sábado de inauguração que o horário será de 9h às 14h.
Relembre
Após vinte anos de portas fechadas, sendo dois deles para reformas em decorrência de um incêndio em 2002 e deterioração do local, o Mercado da Capixaba foi apresentado à comunidade em julho de 2024 para “uma fase de revitalização com grandes investimentos e o fomento de ser um local cada vez mais acolhedor”, como divulgou a prefeitura, durante o lançamento do edital para concessão do espaço, em março do último ano.
Desde o incêndio, o local passou por uma série de promessas para a reabertura de suas portas. Em janeiro de 2020, o Executivo municipal prometeu que a obra de revitalização ficaria pronta até o fim do primeiro semestre daquele ano, o que não aconteceu por conta da pandemia de Covid-19.
No ano seguinte, 2021, a prefeitura divulgou uma nova previsão para o início da reforma: primeiro semestre de 2022. Na época, o então secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Marcelo de Oliveira, alegou que o projeto que se tinha até aquele momento era muito conceitual para que fosse contratada uma empresa para as obras.
As intervenções começaram efetivamente no segundo semestre de 2022. Já no início de 2023, a promessa dada foi de que a obra ficaria pronta até o final do primeiro semestre de 2024, quando o espaço foi apresentado ao público, ainda sem as lojas definidas.
Antes dessa entrega, porém, o espaço chegou até a última semana de inscrições para o edital de concessão sem nenhuma proposta e, depois da contratação, houve ainda a desclassificação da empresa vencedora por não atender aos critérios de qualificação técnica exigidos no certame. Depois disso, a IBGP foi a habilitada para a concessão, com um pagamento mensal de R$ 55 mil à prefeitura.