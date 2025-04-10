Buda de Ibiraçu vai ganhar praça; vídeo mostra como ficará espaço

Segunda maior estátua do Buda do mundo está em Ibiraçu Crédito: Shutterstock

A área no entorno do Buda de Ibiraçu será ampliada, com um investimento de R$ 7,1 milhões do governo do Espírito Santo na construção de uma nova praça. O projeto se tornou possível após os responsáveis pelo Mosteiro Zen cederem um terreno à prefeitura do município.

No momento, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) prepara o edital para a contratação da empresa responsável pela execução da obra, via processo licitatório. A previsão é que a construção comece após a etapa de licitação ser concluída.

O projeto contempla a área localizada atrás do Buda, que foi cedida pelo mosteiro à prefeitura, onde será construída a nova Praça Torii, e não prevê intervenções na área em frente à estátua.

A iniciativa está sendo tocada em parceria com a Prefeitura de Ibiraçu e prevê a requalificação completa da área atrás da estátua, com paisagismo, áreas de convivência, acessibilidade, iluminação e infraestrutura urbana adequada, buscando valorizar o potencial turístico, espiritual e cultural da região.

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O principal objetivo do investimento é fomentar o turismo religioso e o desenvolvimento urbano do município, promovendo mais qualidade de vida para moradores e visitantes.

Buda foi inaugurado em 2021

A estátua do Buda gigante do Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, foi inaugurada em 29 de agosto de 2021.

A estrutura feita de ferro, aço e concreto pesa 350 toneladas e mede 35 metros de altura. É a segunda maior estátua de Buda do mundo, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China, considerado patrimônio histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Como vai ficar área atrás do Buda de Ibiraçu após investimento de R$ 7 milhões Crédito: Sedurb

A obra da estátua foi finalizada em 2020 e a inauguração estava prevista para acontecer em junho do mesmo ano. Mas, devido ao atraso na obra e à pandemia de covid-19, o mosteiro decidiu adiar o evento para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu em agosto daquele ano.

Em dezembro de 2020, a estátua recebeu um batismo espiritual, de acordo com os fundamentos do budismo. A cerimônia é chamada de “abertura dos olhos” e deu “alma” para o monumento.

Para visitação do Buda, não há limite de horário e não é cobrada taxa de entrada.