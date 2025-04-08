Gol coloca avião extra após cancelamento de voos no Aeroporto de Vitória

Gol cancelou dezenas de voos nesta terça-feira (8) em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A Zurich Airport, que administra o terminal, informou que, até o fim da manhã de terça-feira (8), 48 voos foram cancelados em Vitória. A companhia com mais viagens canceladas foi a Gol, que desmarcou todos os pousos e decolagens no aeroporto até o fim da tarde.

A previsão é que o voo G39322 saia de Vitória às 17h20 com destino ao Galeão, no Rio de Janeiro, onde está previsto para chegar às 18h15. A aeronave, um Boeing 737-800, tem capacidade para transportar entre 162 e 189 passageiros, conforme informações da fabricante.

Em nota, a Gol justificou que, devido a um pico de energia que afetou o funcionamento dos equipamentos na torre de controle do Aeroporto de Vitória, todos os voos com origem ou destino em Vitória programados até as 17h desta terça-feira (8) precisaram ser cancelados.

"Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) conforme as necessidades, como alimentação e hospedagem, e com possibilidade de reacomodação no voo extra com previsão para decolar às 17h20 desta terça-feira (8), além de reacomodação em voos reforços da Gol ou de companhias parceiras. A Gol ressalta que todas as medidas adotadas têm como prioridade a segurança, seu principal valor", informou.