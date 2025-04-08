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Aviação

Gol coloca avião extra após cancelamento de voos no Aeroporto de Vitória

Companhia aérea foi a que mais cancelou viagens na Capital após um problema de energia na torre de comunicação do terminal

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 16:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 abr 2025 às 16:57
Visita ao Aeroporto de Vitória
Gol cancelou dezenas de voos nesta terça-feira (8) em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Gol colocou um voo extra no Aeroporto de Vitória, na tarde desta terça-feira (8), para atender os passageiros que tiveram as viagens canceladas pela companhia aérea, devido a uma falha elétrica na torre de comunicação do terminal na segunda-feira (7).
A Zurich Airport, que administra o terminal, informou que, até o fim da manhã de terça-feira (8), 48 voos foram cancelados em Vitória. A companhia com mais viagens canceladas foi a Gol, que desmarcou todos os pousos e decolagens no aeroporto até o fim da tarde.
A previsão é que o voo G39322 saia de Vitória às 17h20 com destino ao Galeão, no Rio de Janeiro, onde está previsto para chegar às 18h15. A aeronave, um Boeing 737-800, tem capacidade para transportar entre 162 e 189 passageiros, conforme informações da fabricante.
Em nota, a Gol justificou que, devido a um pico de energia que afetou o funcionamento dos equipamentos na torre de controle do Aeroporto de Vitória, todos os voos com origem ou destino em Vitória programados até as 17h desta terça-feira (8) precisaram ser cancelados.
"Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) conforme as necessidades, como alimentação e hospedagem, e com possibilidade de reacomodação no voo extra com previsão para decolar às 17h20 desta terça-feira (8), além de reacomodação em voos reforços da Gol ou de companhias parceiras. A Gol ressalta que todas as medidas adotadas têm como prioridade a segurança, seu principal valor", informou.
A Azul disse que a operação de hoje está normalizada, e os clientes impactados também receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Anac, sendo reacomodados em voos extras da própria companhia. Já a Latam destacou que está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos da companhia entre esta terça-feira (8) e quarta-feira (9).

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