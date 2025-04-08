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Dia de caos

Aeroporto de Vitória tem 48 voos cancelados e é notificado pelo Procon

Administradora do terminal vai ter que prestar esclarecimentos formais sobre o ocorrido e informar as medidas adotadas para minimizar os prejuízos aos consumidores

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 12:18

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 abr 2025 às 12:18
Aeroporto de Vitória ficou lotado na manhã desta terça-feira (8)
Aeroporto de Vitória tem manhã de caos após o cancelamento de 48 voos Crédito: Vinicius Zagoto
Procon do Espírito Santo notificou a Zurich Airport, responsável pelo Aeroporto de Vitória, na manhã desta terça-feira (8), após receber denúncias de atrasos e cancelamentos de voos provocados por um apagão na torre de controle. Até o fim da manhã, 48 voos tinham sido cancelados.
A administradora do aeroporto foi notificada para prestar esclarecimentos formais sobre o ocorrido e informar as medidas adotadas para minimizar os prejuízos aos consumidores.
O objetivo da ação do Procon-ES é verificar se as companhias aéreas estão prestando a devida assistência aos passageiros, conforme determina a legislação.
A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, ressaltou que, mesmo que não sejam responsáveis diretas pelo incidente, as companhias têm a obrigação legal de assistir os passageiros prejudicados, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
Aeroporto de Vitória tem 48 voos cancelados e é notificado pelo Procon
As reclamações podem ser registradas pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site www.procon.es.gov.br ou pessoalmente na sede do Procon-ES, na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória, de segunda a sexta, mediante agendamento pelo site www.agenda.es.gov.br. Outra unidade do órgão está localizada no Faça Fácil Cariacica, que atende também aos sábados até as 13 horas.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Zurich Airport informou que até o início da tarde desta terça-feira (8) ainda não havia recebido a notificação do Procon-ES.

Problema afeta mais voos da Gol

A falta de energia na torre de controle do Aeroporto de Vitória provocou um caos no terminal entre a noite de segunda-feira (7) e a manhã desta terça-feira (8).
Por volta de 1h20 desta terça (8), a Zurich Airport, responsável pelo Aeroporto de Vitória, informou que a operação foi normalizada e o terminal voltou a operar. No entanto, 48 voos foram cancelados, a maioria da Gol, gerando filas e reclamações no terminal.

Passageiros se queixam de falta de assistência

Entre as centenas de passageiros afetados pelo cancelamento de voos está o mecânico Carlos de Souza Brabo, de 55 anos, e a esposa, a professora Sabrina Camolesi, de 45 anos. O casal está no Espírito Santo pela primeira vez e teve o voo de volta para São Paulo cancelado.
"Sou de São Paulo e vim a passeio para cá. Era para pegar um voo ontem (segunda-feira), às 18h55. Foi cancelado e transferido para hoje (terça-feira), às 11h. De madrugada, eles cancelaram de novo falando para mim que seria amanhã (quarta-feira), 23h. Já perdi um dia de serviço, temos comércio em São Paulo. A Gol não me deu hotel, não me deu nada. Tive que pagar do meu bolso", contou o mecânico.
Casal João Carlos de Souza Brabo, 55, e Sabrina Camolesi, 45, tiveram voo cancelado em Vitória
Casal João Carlos de Souza Brabo e Sabrina Camolesi teve voo cancelado em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto
Situação parecida foi enfrentada pelo operador de embarcação Adriano Carlos Pessanha, de 45 anos.
"Meu voo está para hoje (terça-feira), 15h, e 1h da manhã fui pego de surpresa com o cancelamento. Vim aqui para tentar entender o que estava acontecendo, mas já estava sabendo que teve um problema na torre que foi resolvido à 1h20 da manhã, segundo a própria informação do aeroporto. As outras operadoras estão com um atraso que já era esperado, porque teve voo cancelado ontem (segunda-feira). Então, a gente já imaginava que pudesse ter atraso, mas estão realizando os voos. Somente a Gol está com todos os voos cancelados e a gente não consegue achar uma explicação", relatou.
Adriano Carlos Pessanha, 45, operador de embarcação, teve voo cancelado em Vitória
Adriano Carlos Pessanha, operador de embarcação, teve voo cancelado em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto

O que dizem as companhias aéreas

Por meio de nota, a Gol informou que, em função do pico de energia que afetou a torre de controle do Aeroporto de Vitória, todos os voos com origem ou destino à capital capixaba programados até as 17h desta terça-feira (8) precisaram ser cancelados.
"Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) conforme as necessidades, como alimentação e hospedagem, e com possibilidade de reacomodação no voo extra com previsão para decolar às 17h20 desta terça-feira (8), além de reacomodação em voos reforços da Gol ou de companhias parceiras", disse a empresa aérea, na nota.
A Azul disse, também por nota, que na segunda-feira (7) o voo AD2886 (Viracopos-Vitória) precisou ser alternado para Viracopos, em Campinas (SP). Outros quatro voos precisaram ser cancelados: AD2994 (Vitória-Confins), AD2664 (Confins-Vitória) e AD2665 (Vitória-Confins), além do AD2945 (Vitória-Viracopos) desta terça (8).
"A operação hoje (terça-feira) está normalizada, e os clientes impactados receberam a assistência prevista na resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, sendo reacomodados em voos extras da própria companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", afirma a nota da Azul.
A Latam informou, por nota, que as suas operações no Aeroporto de Vitória, previstas para ocorrer a partir das 9h desta terça-feira (8), estão normalizadas, sem previsão de atrasos ou cancelamentos de voos.
"A companhia esclarece ainda que, em decorrência da falta de energia elétrica ocorrida ontem (segunda-feira), alguns voos com destino ou origem na capital capixaba, previstos para decolar antes das 9h de hoje (terça-feira), foram cancelados. A Latam está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos da companhia entre hoje (terça) e amanhã (quarta-feira)", destaca a nota da Latam.

Atualização

08/04/2025 - 2:53
A reportagem foi atualizada com depoimentos de passageiros e nota enviada pela Zurich.

Atualização

08/04/2025 - 3:58
A reportagem foi atualizada com notas enviadas pelas companhias aéreas Gol, Latam e Azul.

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