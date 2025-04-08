Aeroporto de Vitória tem 48 voos cancelados e é notificado pelo Procon

Aeroporto de Vitória tem manhã de caos após o cancelamento de 48 voos Crédito: Vinicius Zagoto

A administradora do aeroporto foi notificada para prestar esclarecimentos formais sobre o ocorrido e informar as medidas adotadas para minimizar os prejuízos aos consumidores.

O objetivo da ação do Procon-ES é verificar se as companhias aéreas estão prestando a devida assistência aos passageiros, conforme determina a legislação.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, ressaltou que, mesmo que não sejam responsáveis diretas pelo incidente, as companhias têm a obrigação legal de assistir os passageiros prejudicados, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

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As reclamações podem ser registradas pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site www.procon.es.gov.br ou pessoalmente na sede do Procon-ES, na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória, de segunda a sexta, mediante agendamento pelo site www.agenda.es.gov.br . Outra unidade do órgão está localizada no Faça Fácil Cariacica, que atende também aos sábados até as 13 horas.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Zurich Airport informou que até o início da tarde desta terça-feira (8) ainda não havia recebido a notificação do Procon-ES.

Problema afeta mais voos da Gol

A falta de energia na torre de controle do Aeroporto de Vitória provocou um caos no terminal entre a noite de segunda-feira (7) e a manhã desta terça-feira (8).

Por volta de 1h20 desta terça (8), a Zurich Airport, responsável pelo Aeroporto de Vitória, informou que a operação foi normalizada e o terminal voltou a operar. No entanto, 48 voos foram cancelados, a maioria da Gol, gerando filas e reclamações no terminal.

Passageiros se queixam de falta de assistência

Entre as centenas de passageiros afetados pelo cancelamento de voos está o mecânico Carlos de Souza Brabo, de 55 anos, e a esposa, a professora Sabrina Camolesi, de 45 anos. O casal está no Espírito Santo pela primeira vez e teve o voo de volta para São Paulo cancelado.

"Sou de São Paulo e vim a passeio para cá. Era para pegar um voo ontem (segunda-feira), às 18h55. Foi cancelado e transferido para hoje (terça-feira), às 11h. De madrugada, eles cancelaram de novo falando para mim que seria amanhã (quarta-feira), 23h. Já perdi um dia de serviço, temos comércio em São Paulo. A Gol não me deu hotel, não me deu nada. Tive que pagar do meu bolso", contou o mecânico.

Casal João Carlos de Souza Brabo e Sabrina Camolesi teve voo cancelado em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto

Situação parecida foi enfrentada pelo operador de embarcação Adriano Carlos Pessanha, de 45 anos.

"Meu voo está para hoje (terça-feira), 15h, e 1h da manhã fui pego de surpresa com o cancelamento. Vim aqui para tentar entender o que estava acontecendo, mas já estava sabendo que teve um problema na torre que foi resolvido à 1h20 da manhã, segundo a própria informação do aeroporto. As outras operadoras estão com um atraso que já era esperado, porque teve voo cancelado ontem (segunda-feira). Então, a gente já imaginava que pudesse ter atraso, mas estão realizando os voos. Somente a Gol está com todos os voos cancelados e a gente não consegue achar uma explicação", relatou.

Adriano Carlos Pessanha, operador de embarcação, teve voo cancelado em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto

O que dizem as companhias aéreas

Por meio de nota, a Gol informou que, em função do pico de energia que afetou a torre de controle do Aeroporto de Vitória, todos os voos com origem ou destino à capital capixaba programados até as 17h desta terça-feira (8) precisaram ser cancelados.

"Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) conforme as necessidades, como alimentação e hospedagem, e com possibilidade de reacomodação no voo extra com previsão para decolar às 17h20 desta terça-feira (8), além de reacomodação em voos reforços da Gol ou de companhias parceiras", disse a empresa aérea, na nota.

A Azul disse, também por nota, que na segunda-feira (7) o voo AD2886 (Viracopos-Vitória) precisou ser alternado para Viracopos, em Campinas (SP). Outros quatro voos precisaram ser cancelados: AD2994 (Vitória-Confins), AD2664 (Confins-Vitória) e AD2665 (Vitória-Confins), além do AD2945 (Vitória-Viracopos) desta terça (8).

"A operação hoje (terça-feira) está normalizada, e os clientes impactados receberam a assistência prevista na resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, sendo reacomodados em voos extras da própria companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", afirma a nota da Azul.

A Latam informou, por nota, que as suas operações no Aeroporto de Vitória, previstas para ocorrer a partir das 9h desta terça-feira (8), estão normalizadas, sem previsão de atrasos ou cancelamentos de voos.



"A companhia esclarece ainda que, em decorrência da falta de energia elétrica ocorrida ontem (segunda-feira), alguns voos com destino ou origem na capital capixaba, previstos para decolar antes das 9h de hoje (terça-feira), foram cancelados. A Latam está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos da companhia entre hoje (terça) e amanhã (quarta-feira)", destaca a nota da Latam.

Atualização A reportagem foi atualizada com depoimentos de passageiros e nota enviada pela Zurich.