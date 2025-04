Serviços públicos

Aulas são suspensas após chuva forte e queda de energia na Grande Vitória

Em Guarapari, município onde mais choveu em 24 horas no Espírito Santo, uma unidade de saúde também ficou sem funcionar

A chuva forte que atingiu a Grande Vitória afetou o funcionamento de escolas e de unidades de saúde, na manhã desta segunda-feira (7). Em Guarapari, município onde mais choveu em 24 horas no Espírito Santo, as aulas foram suspensas. Já na Capital, ao menos três escolas registraram problemas no fornecimento de energia elétrica.

Guarapari

A Unidade de Saúde Narbal de Paula, localizada no bairro Setiba, ficou sem funcionar durante a manhã devido à falta de energia elétrica na região. A luz voltou por volta do meio-dia e o atendimento foi retomado.

As aulas foram suspensas em escolas como o CEMEI Acidolino Borges, o CEMEI Therezinha Silva Costa, o CEMEI Maria José Loureiro Vicente, o CEMEI Francisco Araújo, e outras unidades de ensino espalhadas pela cidade. Os motivos para a suspensão variam, incluindo falhas estruturais nos prédios, dificuldades de acesso e falta de energia elétrica em algumas regiões.

Vitória

A Secretaria Municipal de Educação informou que a energia chegou a cair em três escolas, mas já foi restabelecida, não afetando as aulas. Equipes da pasta se deslocaram a essas unidades para prestar suporte, e as aulas ocorrem normalmente. A exceção é o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Marlene Orlande Simonetti, no bairro República, onde as aulas já estavam previamente suspensas. A comunidade escolar havia sido informada com antecedência sobre a suspensão temporária.

Nas unidades de saúde, os atendimentos continuam sendo realizados normalmente.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou que os atendimentos nas unidades de saúde, assim como as aulas nas escolas da rede municipal de ensino, seguem ocorrendo normalmente, sem qualquer interrupção nos serviços.

Serra

A Prefeitura da Serra disse que todas as 147 unidades escolares, bem como as 39 Unidades de Saúde e três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município, se encontram em pleno funcionamento nesta segunda-feira (7) e que não foi registrado nenhum prejuízo com as chuvas.

