Cidade onde mais choveu

Muro desaba e deixa 2 feridos após chover 194,2 mm em 24h em Guarapari

Município foi onde mais choveu em 24h no Espírito Santo até as 6h desta segunda-feira (7), registrando 194,2 milímetros de chuva no período

3 min de leitura min de leitura

Correção A versão anterior desta matéria informava que parte de uma residência havia desabado em Guarapari, conforme divulgado no boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual. No entanto, a prefeitura corrigiu a informação, explicando que somente um muro desabou, a estrutura do imóvel não foi comprometida. O título e o texto foram corrigidos.

Durante a chuva forte que atinge e causa impactos no Espírito Santo, o muro de uma residência desabou e deixou duas pessoas levemente feridas no bairro Lagoa Funda, em Guarapari, nesta segunda-feira (7). Com a queda da estrutura, parte do terreno foi tomada por lama, mas o imóvel não foi comprometido.

"Equipes da Secretaria de Obras, da Secretaria de Integração da Cidade e da Defesa Civil estão no local, avaliando os riscos e isolando a área afetada. A família foi orientada a não permanecer no local devido ao risco de novos deslizamentos, uma vez que o solo está extremamente encharcado", disse a Prefeitura de Guarapari.

A cidade do litoral capixaba registrou 194,2 milímetros em 24h, sendo o município onde mais choveu no período, conforme boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta segunda-feira. O município registrou diversos pontos de alagamentos (vídeo acima) no domingo (6).

Duas pessoas ficaram feridas após muro desabar Tela cheia 1 de 4

Segundo a Prefeitura de Guarapari, durante o domingo, ocorreram quedas de árvores nos bairros São Miguel, Jabuticaba, e em Muquiçaba. A estrutura metálica de um evento montado na Praia do Morro também foi derrubada.

Ainda nesta segunda-feira, conforme a prefeitura, duas escolas tiveram as aulas suspensas devido ao alagamento das ruas no entorno: a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Francisco Araújo, no bairro Perocão, e a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeief) Ormy Loureiro, no bairro Lameirão. Outras instituições de ensino também foram afetadas pontualmente, mas as aulas seguem normalmente nas demais unidades.

Uma casa foi completamente inundada no bairro Perocão, e a Defesa Civil Municipal está no local. A prefeitura pede que a população redobre a atenção, especialmente em regiões sujeitas a alagamentos e deslizamentos de terra. "Em caso de emergência, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil", destacou o secretário Ronaldo Gomes. Os contatos para acionar a Defesa Civil são: (27) 98896-6125 ou Disque 199.

O cálculo dos acumulados de chuva foi feito por pluviômetros automáticos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Confira abaixo as cidades onde mais choveu em 24h:

Guarapari 194.2 Alfredo Chaves 95.2 Vila Velha 76.63 Castelo 74.09 Rio Novo Do Sul 67.8 Vitória 59.72 Anchieta 59.2 Piúma 51.6 Cariacica 50.37 Aracruz 49.19 Muqui 39.4 Serra 37.83 Conceição Do Castelo 32.4 Água Doce Do Norte 30.2 Linhares 29.6 Colatina 27.54 Muniz Freire 18.2 Santa Maria De Jetibá 16.21 Guaçuí 15.56 Ibitirama 14.2 Fundão 13.97 Cachoeiro De Itapemirim 13.54 São José Do Calçado 11.2

Ainda conforme o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, Muniz Freire, São José do Calçado, Rio Novo do Sul, Iúna, Serra, Guarapari e Alfredo Chaves estão em alerta para o risco moderado de deslizamentos. Para o Litoral Norte, há risco de tempestade de raios e ventos costeiros. Para todo o Espírito Santo, há ainda um alerta de chuvas intensas para esta segunda-feira.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta