Após chuvas

Marquise do Sesc Glória desaba e rua é interditada no Centro de Vitória

Parte da estrutura do prédio se desprendeu neste domingo (6) e agentes municipais bloquearam a via para minimizar riscos; Sesc aponta queda de raio

2 min de leitura min de leitura

Parte da marquise do Sesc Glória cai no Centro de Vitória e rua é interditada. (João Brito/TV Gazeta)

Durante as fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, parte da marquise do quarto andar do Sesc Glória, no Centro de Vitória, desabou no início da noite deste domingo (6). Ninguém se feriu com o incidente, mas a Guarda Municipal decidiu interditar a rua Marcelino Duarte, na lateral do prédio, para minimizar os riscos em caso de nova queda da estrutura. O Sesc informou que o imóvel foi atingido por um raio.

"O Centro Cultural Sesc Glória informa que, durante a tempestade ocorrida no início da noite deste domingo, 6 de abril, um raio atingiu parte da estrutura externa de uma sacada do prédio. Felizmente, nenhuma pessoa foi atingida", diz um trecho da nota oficial.

Marquise do Sesc Glória desaba no Centro de Vitória Tela cheia 1 de 4

Em entrevista para o repórter João Brito, da TV Gazeta, testemunhas disseram ter ouvido um forte barulho, mas, a princípio, imaginaram se tratar de arrombamento a algum prédio, mas se depararam com os vestígios do desabamento.

Ainda segundo a nota do Sesc, tão logo foi registrado o incidente, uma equipe de engenharia se deslocou para o centro cultural, colaborando para as medidas de isolamento da região. Além disso, os profissionais estão realizando o levantamento da situação e avaliando a estrutura da edificação.

"Ainda não há informações sobre outras partes comprometidas, mas o prédio seguirá isolado durante os trabalhos", destaca o Sesc, acrescentando que mantém o compromisso com a segurança e bem-estar da comunidade.

Uma equipe da Defesa Civil Municipal também foi acionada para avaliar o imóvel, mas, até a publicação desta matéria, não havia uma conclusão dessa análise.

História do Sesc Glória

O centro cultural é mantido pelo Sesc há pouco mais de 10 anos, mas o imóvel é histórico. Conforme informações que constam no site da instituição, o prédio, inaugurado em 1932, foi o primeiro da cidade a ter cinco andares — naquela época, o mais alto de Vitória. No início, funcionou como Cine Theatro Glória, onde ocorreu a primeira exibição de cinema registrada no Espírito Santo.

A arquitetura é em estilo eclético, combinando elementos neoclássicos e art déco, e o Sesc Glória preserva sua fachada original de 1932, projetada pelo engenheiro alemão Ricardo Wright, mas seu interior foi reformado e adaptado para ser um moderno equipamento cultural.

Hoje, o Sesc Glória oferece uma diversidade de manifestações artísticas, como música, teatro, dança, cinema, exposições e literatura.

Veja Também Confira a lista das cidades onde mais choveu em 24h no ES

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta