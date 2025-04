Previsão do tempo

Chuva não dá trégua na Grande Vitória e ES recebe alerta; veja impactos

Grande Vitória e outras regiões capixabas já registram impactos da chuva; Espírito Santo tem alerta amarelo de chuva forte para todas as cidades

4 min de leitura min de leitura

Felipe Sena Repórter / [email protected]

A chuva que atinge o Espírito Santo não dá trégua e causa transtornos, não apenas em cidades da Região Sul, mas também na Grande Vitória. Na noite de domingo (6), uma parte da marquise do quarto andar do Sesc Glória, no Centro de Vitória, desabou, e a segunda-feira (7) começou com pontos de alagamento na Grande Vitória.

Os bairros Ilha de Monte Belo e Bento Ferreira, em Vitória, estão com ruas alagadas (vídeo acima). E, conforme relatório emitido pela Defesa Civil do Espírito Santo às 6h desta segunda-feira, Guarapari foi o município mais atingido pelas chuvas em 24 horas, registrando 194.2 mm de chuva. A lista segue com Alfredo Chaves (95.2 mm) e Vila Velha (76.63 mm)como os mais afetados.

Além de Guarapari, ainda de acordo com o relatório, há risco moderado de deslizamentos para as cidades de Muniz Freire, São José do Calçado, Rio Novo do Sul, Iúna, Serra e Alfredo Chaves

Segundo o Instituto de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta segunda-feira, os ventos que sopram do mar em direção ao continente mantêm a umidade elevada, o que favorece a formação de nuvens e provoca pancadas de chuva em várias regiões do Estado, principalmente durante a madrugada e manhã. À tarde, o sol aparece entre nuvens.

Na Grande Vitória, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Os ventos devem soprar com intensidade moderada a forte. As temperaturas variam entre 20 °C e 28 °C.

Na Região Sul, o cenário é parecido, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva. Nas áreas mais baixas, os termômetros devem marcar entre 18 °C e 25 °C, enquanto nas áreas altas, como nas montanhas, a mínima é de 15 °C e a máxima de 20 °C. A Região Serrana também deve ter um dia com sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 16 °C e 25 °C. Nas áreas mais altas, as temperaturas variam de 15 °C a 20 °C.

No Norte do Estado, a segunda-feira segue com céu nublado, previsão de chuva e ventos moderados a fortes. A temperatura mínima deve ser de 20 °C, com máxima de 28 °C. Na Região Noroeste, a previsão indica sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva. Nas áreas mais baixas, os termômetros variam de 20 °C a 29 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima fica em 18 °C e a máxima em 27 °C. No Nordeste capixaba, também há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas entre 19 °C e 29 °C.

Semana começa com chuva no ES Tela cheia 1 de 5

Terça e quarta com mudanças no tempo

Para terça-feira (8), o tempo continua instável, especialmente no litoral, onde pode chover em alguns momentos do dia. No período da tarde, o avanço da umidade para o interior do estado pode provocar a formação de novas áreas de chuva. Apenas os extremos Norte e Sul do Espírito Santo não devem registrar precipitações.

Já na quarta-feira (9), o sol volta a aparecer em todo o estado. Durante a tarde, há previsão de aumento de nuvens e possibilidade de chuva apenas na região do Caparaó, no Sul capixaba. Nas demais áreas, o tempo firme predomina. As temperaturas tendem a subir.

Segundo o alerta do Incaper, os ventos costeiros continuam atuando com força nos próximos dias, o que exige atenção, principalmente de quem vive em áreas mais próximas do mar ou com risco de deslizamentos. “A previsão indica a persistência dos ventos úmidos vindos do oceano, o que mantém as condições para chuvas, especialmente nas primeiras horas do dia”, apontou o boletim técnico.

Dois alertas em vigência

Há também dois alertas — um de nível amarelo e outro laranja — emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda (7), de chuvas e ventos para todo o Espírito Santo, válidos até 10h desta terça (8). Nos municípios afetados da área laranja — alerta de maior intensidade — há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de chuvas que podem alcançar o acumulado de 100 mm por dia.

Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três graus: amarelo, laranja ou vermelho. No Estado, 12 cidades estão sob alerta amarelo, de menor risco. Nesses locais, a chuva pode atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Há também 6 cidades que estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nessas regiões, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

Novo alerta de chuvas para o Norte do Estado. (Reprodução Inmet)

Cidades sob alerta amarelo

Água Doce do Norte; Barra de São Francisco; Boa Esperança; Conceição da Barra; Ecoporanga; Montanha; Mucurici; Nova Venécia; Pinheiros; Ponto Belo; São Mateus; Vila Pavão.

Cidades em alerta laranja:

Conceição da Barra; Montanha; Mucurici; Pedro Canário; Pinheiros; Ponto Belo



Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta