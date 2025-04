Impacto das chuvas

Sesc Glória não vai precisar ser interditado após parte de marquise cair em Vitória

Estrutura da parte que cedeu foi reforçada e uma manta de proteção foi instalada; instituição disse que está fazendo um levantamento para identificar o que aconteceu

Área é isolada e equipes trabalham no local após queda de marquise do Sesc Glória

O Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, não precisará ser interditado após parte de uma marquise se desprender durante as chuvas do último domingo (6). A informação foi confirmada pela instituição na manhã desta segunda-feira (7), após a Defesa Civil ter feito uma vistoria na edificação. A rua Marcelino Duarte, que fica na lateral do prédio, segue bloqueada.

Em nota, o Serviço Social do Comércio (Sesc) Espírito Santo informou que "já iniciou as providências para reparar e evitar novos danos. A equipe técnica de Engenharia do Sesc-ES começou a reforçar a estrutura e recompor a parte que cedeu, instalando uma manta de proteção, de forma a evitar que novos trechos da fachada se desprendam, com a chuva que permanece na região. Também já está em andamento a contratação de uma empresa para instalação de andaime, que trará mais segurança para o trânsito de veículos e pedestres nas imediações".

Raio atingiu o prédio?

As primeiras informações recebidas foram de que um raio teria atingido a estrutura, pois o desabamento se deu após um forte clarão e grande estrondo. Apesar disso, o Sesc informou que o prédio possui Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) – e o entorno também é cercado de para-raios, o que torna mínima, segundo os técnicos, a chance de ter sido um raio o causador do incidente.

"A equipe de Engenharia do Sesc-ES está fazendo o levantamento, mediante avaliação minuciosa, do que de fato aconteceu. Os profissionais estão de prontidão no edifício, trabalhando para a rápida e eficaz manutenção e resolução da situação", informou a instituição.

História do Sesc Glória

O centro cultural é mantido pelo Sesc há pouco mais de 10 anos, mas o imóvel é histórico. Conforme informações que constam no site da instituição, o prédio, inaugurado em 1932, foi o primeiro da cidade a ter cinco andares — naquela época, o mais alto de Vitória. No início, funcionou como Cine Theatro Glória, onde ocorreu a primeira exibição de cinema registrada no Espírito Santo.

A arquitetura é em estilo eclético, combinando elementos neoclássicos e art déco, e o Sesc Glória preserva sua fachada original de 1932, projetada pelo engenheiro alemão Ricardo Wright, mas seu interior foi reformado e adaptado para ser um moderno equipamento cultural.

Hoje, o Sesc Glória oferece uma diversidade de manifestações artísticas, como música, teatro, dança, cinema, exposições e literatura.

