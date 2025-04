Vídeo mostra alagamentos nas ruas de Vitória após fortes chuvas

A chuva que atingiu Vitória nesta segunda-feira (7) provocou alagamentos e um nó no trânsito no início da manhã. Vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta mostram ruas tomadas pela água nos bairros Bento Ferreira, Monte Belo e Praia do Suá, inclusive em vias importantes e de grande fluxo, como a Avenida Cezar Hilal (confira acima). >