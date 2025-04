Veja bairros na lista

Fortes chuvas: mapas mostram pontos críticos de alagamento na Grande Vitória

Levantamento feito por A Gazeta junto às gestões municipais lista os bairros mais afetados durante as fortes chuvas e quais são as ações das prefeituras para diminuição das ocorrências

Chuva na Grande Vitória. (Carlos Alberto Silva)

João Barbosa Repórter / [email protected]

As chuvas que tomam conta da Grande Vitória desde o último sábado (5) trazem à tona um problema antigo para os capixabas: os alagamentos de ruas e avenidas. Basta um volume maior de chuva e diversas vias ficam submersas e, muitas vezes, completamente intransitáveis, dificultando a vida de motoristas, motociclistas e pedestres. Como consequência, muitos imóveis também são invadidos pelas águas, que destroem móveis e eletrodomésticos.

Para mostrar à população quais são os pontos mais críticos, A Gazeta listou, junto a boletins da Defesa Civil e informações das próprias gestões municipais, quais são os locais com maior acúmulo de água das chuvas na Região Metropolitana.

Vale salientar que não são todas as ruas dos bairros destacados que correm risco de alagamento, mas, como pontuado pelas prefeituras, são áreas consideradas críticas em períodos de fortes chuvas e que recebem ações para diminuição das ocorrências.

Vitória

Na Capital, a prefeitura informa que “Vitória é uma ilha formada por morros cercados por áreas de baixo aterro” e que, diante dos alagamentos, tem atuado com obras de macrodrenagem e requalificação de estações de bombeamento das águas das chuvas em pelo menos onze bairros: Mário Cyprestes, Santo Antônio, Inhanguetá, Estrelinha, Grande Vitória, Universitário, Ilha de Santa Maria, Cruzamento, Monte Belo, Jucutuquara e Fradinhos.

Na cidade, para diminuir os transtornos e garantir a segurança da população, a Defesa Civil municipal realiza o monitoramento e mantém um esquema de plantão e vistoria das áreas de risco. Uma equipe do órgão trabalha 24 horas para atender as demandas da população. O munícipe pode acionar o plantão pelo telefone (27) 98125-0986.

Vila Velha

No município canela-verde, também afetado pelas últimas chuvas, as intervenções para diminuir as ocorrências de alagamento fazem parte do “Programa de Desassoreamento de Galerias e Canais”. Segundo a gestão vila-velhense, a atuação do programa prevê a fluidez das caixas de ralo até os canais, limpeza nas galerias pluviais e obras para reconstrução de rede de drenagem de bairros como Ataíde, Jaburuna, Alvorada e Ibes.

Serra

Segundo a Prefeitura da Serra, os pontos mais comuns para o registro de alagamentos na cidade ficam nos bairros José de Anchieta, Nova Carapina, Novo Horizonte, Barcelona, Campinho da Serra I e Serra Dourada II. Diante das chuvas, a gestão municipal afirma que faz obras de drenagem e limpeza de canais e bueiros para o rápido escoamento das águas.

Cariacica

De acordo com a prefeitura cariaciquense, segundo o Plano Diretor de Águas Pluviais (PDAP) da cidade, os bairros mais afetados são aqueles que ficam nas bacias dos rios que margeiam o município. Logo, os bairros Porto Novo, Porto de Santana, Itanguá, Nova Brasília e outras localidades ribeirinhas são as mais propensas ao risco. Na cidade, através da Defesa Civil, o PDAP foi elaborado para criar mecanismos voltados para o escoamento das águas pluviais e dos rios em áreas urbanas e rurais.

O município ainda conta com planos para identificação das áreas de risco e para desenvolvimento de ações de agentes das secretarias para ações de proteção à população. Além disso, "a Secretaria de Obras realiza intervenções pontuais para prevenir alagamentos, como em obras de pavimentação e drenagem a fim de melhorar o escoamento de águas pluviais", como informa a prefeitura.

Viana

No município de Viana, durante as fortes chuvas, os pontos críticos são registrados em vias dos bairros Marcílio de Noronha, Vila Bethânia, Viana Sede e Bom Pastor. Na cidade, a prefeitura sinaliza que tem feito obras em parceria com o governo do Estado para diminuir os alagamentos nesses e em outros pontos.

"Além disso, está em andamento um projeto para viabilizar, junto à Eco101, uma solução definitiva para os alagamentos que cortam o município, especialmente nas áreas da BR 262. Esses investimentos visam melhorar a infraestrutura de drenagem e reduzir os impactos das chuvas na população de Viana", destaca a prefeitura da cidade.

Para elaboração da reportagem, A Gazeta procurou pelas gestões de Guarapari e Fundão, cidades que também fazem parte da Grande Vitória. A demanda sobre as chuvas e pontos críticos de alagamento, porém, não foi respondida até o fechamento deste material.

