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Na festa da cidade

PM aplica 'voadora' para separar briga na festa de São Gabriel da Palha

No vídeo, dois homens brigam até a chegada da polícia. Um policial aplica o golpe e derruba os dois; caso ocorreu no último final de semana, na comemoração dos 62 anos de emancipação
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

19 mai 2025 às 18:10

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 18:10

Imagens que circulam nas redes sociais (veja acima) mostram dois homens brigando e sendo separados por uma 'voadora' aplicada por um policial militar durante a festa de 62 anos de emancipação político-administrativa de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, no último fim de semana.
No vídeo, os dois homens trocam socos até que um grupo de PMs se aproxima. Um dos policiais salta e aplica um golpe que consiste em um chute executado após um salto, fazendo com que ambos os envolvidos na briga fossem ao chão. Em seguida, outro militar lança um spray semelhante ao gás de pimenta. O vídeo se encerra nesse momento.
Em nota, a Polícia Militar declarou que "reitera seu compromisso com a transparência" e informou que"já está tomando as providências necessárias para investigar a conduta do policial militar envolvido na ocorrência".
A Prefeitura de São Gabriel da Palha, organizadora da festa, chamou o fato de "incidente isolado ocorrido após o término da programação do evento".   Segundo o secretário de Governo e Comunicação da cidade, Leonardo Rocha Pelissari, "mesmo com um público estimado de mais de 150 mil pessoas nos quatro dias, nenhum boletim de ocorrência foi registrado", disse. 
PM aplica 'voadora' para separar briga na festa de São Gabriel da Palha

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