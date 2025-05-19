Motociclista morre com queimaduras após moto pegar fogo em Vila Pavão

Um jovem de 28 anos morreu após sofrer queimaduras depois que a moto que ele estava pilotando pegou fogo. O acidente ocorreu na ES 220, na zona rural de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada do último sábado (17). A vítima foi socorrida ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no trajeto para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, cidade vizinha. O nome dele não foi divulgado.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatinas. “As circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil”, disse a corporação.